Nga lần đầu hé lộ khoang chứa vũ khí bí mật bên trong tiêm kích Su-57

Su-57 với khoang vũ khí bên trong (Ảnh X).

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) lần đầu tiên công bố hình ảnh cho thấy khoang vũ khí bên trong của tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57.

Giống các tiêm kích thế hệ thứ năm khác, Su-57 được thiết kế để mang toàn bộ vũ khí trong khoang ở hầu hết các nhiệm vụ nhằm giảm diện tích phản xạ radar, duy trì khả năng tàng hình và tăng đáng kể khả năng sống sót trước các đòn tấn công tầm xa.

Đáng chú ý, khoang vũ khí của Su-57 có độ sâu lớn hơn đáng kể so với F-22 của Mỹ, và tương đương nhưng rộng hơn F-35, cho phép nó mang loại vũ khí có đường kính lớn hơn, bao gồm tên lửa hành trình. Ngoài khoang vũ khí chính ở thân, máy bay còn có 2 khoang phụ ở gốc cánh chứa tên lửa không đối không tầm nhìn gần.

So với các tiêm kích tàng hình của Mỹ và Trung Quốc, Su-57 khác biệt ở 2 điểm chính: ít chú trọng vào khả năng tàng hình tuyệt đối, và ưu tiên triển khai tên lửa hành trình. Đây là tiêm kích thế hệ năm duy nhất hiện nay được xác nhận có thể mang tên lửa không đối đất tầm xa, từng sử dụng tên lửa hành trình Kh-59MK2 trong chiến dịch tại Ukraine và có thể cả ở Syria.

Những ưu tiên thiết kế này phản ánh mục tiêu hoạt động của Su-57: không phải thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương, mà là phối hợp cùng lực lượng phòng không Nga để tập kích mục tiêu từ xa trong không phận an toàn. Tuy nhiên, Su-57 vẫn đã từng thực hiện nhiệm vụ trong vùng không phận tranh chấp, nơi được bảo vệ dày đặc bởi hệ thống phòng không Ukraine.

Theo giới phân tích, Su-57 có từ 8 đến 10 giá treo trong khoang, trong đó 6-8 giá nằm ở khoang chính. Nga cũng đang phát triển nhiều loại vũ khí mới để trang bị cho dòng máy bay này, bao gồm bom chùm lượn PBK-500U Drel và tên lửa đạn đạo phóng từ trên không.

Vào đầu tháng 8, Su-57 được cho là đã tích hợp thành công một loại tên lửa siêu vượt âm đối đất, nhiều khả năng là biến thể phóng từ trên không của tên lửa hải quân Zircon có tốc độ trên Mach 8.

Nga dự kiến tiếp tục ưu tiên tích hợp thế hệ vũ khí mới cho Su-57, giúp tăng sức hấp dẫn của dòng tiêm kích này với Bộ Quốc phòng Nga và khách hàng nước ngoài.

Bên cạnh đó, phiên bản nâng cấp Su-57M1 đang trong giai đoạn hoàn thiện, với radar thế hệ mới, khung thân mở rộng và khả năng tàng hình được cải thiện, dự kiến đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình tiêm kích thế hệ năm của Nga.

Su-57 vốn được thiết kế như một máy bay chiến đấu đa nhiệm hạng nặng, có khả năng vừa chiếm ưu thế trên không, vừa tấn công mặt đất. Khác với F-22 và F-35 Lightning II, Su-57 chấp nhận hy sinh phần nào khả năng tàng hình để đổi lấy tầm hoạt động xa hơn và khả năng mang tải trọng vũ khí lớn hơn.