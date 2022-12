Vợ chồng Hoàng tử Harry sắp ra phim về góc khuất cuộc sống hoàng gia

Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry (Ảnh: Reuters).

Netflix mới đây đã phát hành đoạn trailer loạt phim tài liệu "Hear it from Us" về Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle. Đây là loạt phim gồm 6 tập về góc khuất của cuộc sống bên trong hoàng gia Anh. Tập đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 8/12 tới, tròn 3 tháng sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Tập 2 công chiếu ngày 15/12.

Trong trailer, Harry nói rằng: "Không ai biết toàn bộ sự thật ngoài chúng tôi".

Netflix cho biết, loạt phim "chia sẻ khía cạnh khác trong câu chuyện tình yêu nổi tiếng của họ" và khám phá "những thách thức khiến họ cảm thấy buộc phải rút lui khỏi vai trò của mình đối với Hoàng gia Anh". Ngoài ra, một trong những nội dung được đề cập đến trong loạt phim của vợ chồng Harry là cuộc sống của các nàng dâu hoàng gia.

Hoàng tử Harry kết hôn với diễn viên người Mỹ gốc Phi Meghan vào năm 2018, kể từ đó, mối quan hệ của anh với các thành viên hoàng gia cũng bắt đầu rạn nứt.

Đến cuối năm 2019, cặp đôi bất ngờ thông báo ý định từ bỏ các nghĩa vụ hoàng gia và có một cuộc sống độc lập. Cặp đôi chuyển đến sống tại Canada, sau đó đến Mỹ và hiện sinh sống ở bang California (Mỹ). Cặp đôi đã rút khỏi các vai trò hoàng gia và bị tước toàn bộ tước vị và các vai trò bảo trợ hoàng gia.

Họ đưa ra những lời chỉ trích gay gắt hoàng gia Anh, trong đó có cáo buộc phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử. Năm 2021, vợ chồng Harry từng gây xôn xao dư luận bởi cuộc trả lời phỏng vấn nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey, kể những góc khuất trong cuộc sống hoàng gia.