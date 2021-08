Vì sao ông Joe Biden từng thoát âm mưu ám sát của Osama bin Laden?

Dân trí Cuốn sách mới được công bố đã tiết lộ lý do trùm khủng bố Osama bin Laden từng không lên kế hoạch ám sát cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden (Ảnh: AP).

Trong cuốn sách mới được công bố hôm 5/8 với tiêu đề "The rise and fall of Osama bin Laden" (tạm dịch: "Sự trỗi dậy và sụp đổ của Osama bin Laden"), tác giả Peter Bergen, chuyên gia phân tích an ninh quốc gia Mỹ, đã hé lộ kế hoạch của trùm khủng bố Osama bin Laden nhằm ám sát các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ.

Cuốn sách cho biết vào năm 2011, Osama bin Laden đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Barack Obama, nhưng không đặt Phó Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden vào tầm ngắm vì trùm khủng bố số một thế giới này cho rằng, ông Biden sẽ không lên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ.

Theo tác giả của cuốn sách, khi chuẩn bị đến dịp tưởng niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9 chấn động nước Mỹ, bin Laden đã "nôn nóng tưởng nhớ sự kiện này bằng một cuộc tấn công ngoạn mục khác" chống lại nước Mỹ.

"Bin Laden nói với các trợ lý của mình rằng hắn muốn thực hiện "chiến dịch tấn công hiệu quả mà tác động còn lớn hơn cả vụ 11/9". Hắn giải thích rằng việc ám sát Tổng thống Barack Obama là ưu tiên hàng đầu, nhưng hắn còn muốn nhắm mục tiêu tới (Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ - CIA) Tướng David Petraeus vào thời điểm đó", Bergen viết.

Theo Bergen, Bin Laden đã "nói với đội ngũ của hắn rằng đừng bận tâm đến những âm mưu ám sát Phó Tổng thống Joe Biden, người mà hắn coi là "hoàn toàn không chuẩn bị" cho chức vụ tổng thống Mỹ trong tương lai.

Bergen không nói rõ tại sao bin Laden lại có suy nghĩ như vậy. Tác giả của cuốn sách nhận định, động lực khiến trùm khủng bố này thúc đẩy một cuộc tấn công lớn khác nhằm vào Mỹ được cho là vì hắn cảm thấy bị "kích động" về việc mình đang bị lãng quên.

"Khi dịp tưởng niệm 10 năm ngày 11/9 đến gần, mục tiêu quan trọng của hắn là thực hiện một cuộc tấn công khủng bố ngoạn mục khác chống lại nước Mỹ. Tuy nhiên, hắn đã chết khi biết rằng mình thất bại", Bergen cho biết.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden (ngoài cùng bên trái) và cựu Tổng thống Barack Obama cùng các quan chức cấp cao khác của Mỹ theo dõi chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng hồi tháng 5/2011 (Ảnh: Reuters).

Vào tháng 5/2011, một chiến dịch quân sự của Mỹ đã được triển khai, sau đó Washington tuyên bố Osama bin Laden đã bị tiêu diệt sau hơn 9 năm lẩn trốn. Chiến dịch đột kích tiêu diệt bin Laden được ông Obama phê chuẩn.

Theo Bergen, dây phơi quần áo trên tòa nhà ẩn náu của bin Laden đã giúp CIA xác định được vị trí của hắn và tiến hành một chiến dịch đột kích trong đêm.

Đây là tòa nhà 3 tầng được xây dựng trên mảnh đất ở Abbottabad của Pakistan. Lần theo dấu vết của một cận vệ của bin Laden, người của CIA đã phát hiện ra tòa nhà với những đặc điểm kỳ lạ như không có đường dây điện thoại, internet, rất ít cửa sổ và tường bao quanh.

Các đặc vụ CIA nhận thấy, lượng quần áo phơi nhiều hơn so với mức sử dụng của gia đình cận vệ. Dựa vào đặc điểm quần áo, CIA suy đoán rằng, trong ngôi nhà có một người đàn ông trưởng thành, một số phụ nữ và ít nhất 9 trẻ em - những đặc điểm hoàn toàn khớp với gia đình của trùm khủng bố bin Laden.

Cuộc đột kích của Mỹ diễn ra gần 10 năm sau vụ khủng bố 11/9 của al-Qaeda, cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.977 người và khiến 6.000 người khác bị thương. Vụ khủng bố cũng thúc đẩy chiến dịch đưa quân của Mỹ vào Afghanistan và Iraq.

Thành Đạt

Theo Sputnik