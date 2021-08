Những ngày tháng lo sợ của bin Laden trước khi bị tiêu diệt vì một sơ hở

Dân trí Trước khi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt, trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden tỏ ra lo sợ khi đang mất dần tầm ảnh hưởng trong khi nơi ẩn náu suốt 5 năm không còn an toàn.

Trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden (Ảnh: AP).

Thời báo phố Wall (WSJ) dẫn nội dung trong cuốn sách sắp ra mắt của Peter Bergen - một chuyên gia phân tích an ninh quốc gia Mỹ, cho biết đầu năm 2011, bin Laden tỏ ra lo sợ. Suốt 5 năm, trùm khủng bố này ẩn náu cùng với nhiều vợ và các con tại một tổ hợp ở Abbottabad, Pakistan, nhưng nơi này cuối cùng cũng không còn an toàn với hắn.

Trong thời gian ẩn náu ở đây, mọi việc từ mua sắm đến liên lạc với các thủ lĩnh khác của tổ chức, bin Laden đều dựa vào hai vệ sĩ thân cận đồng thời là các thành viên của al-Qaeda. Tuy vậy, cuối cùng, hai vệ sĩ này cảm thấy mệt mỏi với những rủi ro mà họ phải đối mặt khi phục vụ cho trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Bin Laden đã chia sẻ với một trong những người vợ của mình về việc hai vệ sĩ muốn nghỉ việc.

Mọi thứ dường như tồi tệ hơn khi ngày 15/1/2011, bin Laden viết thư gửi hai vệ sĩ này dù họ ở cùng nhau. Trong thư, bin Laden nói rằng, hắn hiểu được lo ngại của các vệ sĩ và đề nghị họ cho thêm thời gian để tìm kiếm vệ sĩ và nơi ẩn náu mới. Sau đó, họ quyết định sẽ "đường ai nấy đi" vào khoảng giữa tháng 7/2011.

Tuy nhiên, bin Laden không có cơ hội để tìm một nơi ẩn náu bởi y bị lực lượng đặc nhiệm của Mỹ tiêu diệt tại tổ hợp này vào ngày 2/5/2011. Tại đây, đặc nhiệm Mỹ đã khôi phục được khoảng 470.000 tài liệu máy tính từ 5 máy tính, 10 ổ cứng và khoảng 100 ổ đĩa. Ngoài ra, lực lượng của Mỹ cũng thu giữ nhật ký viết tay của hai con gái bin Laden, phần nào hé lộ những tuần cuối đời của trùm khủng bố này.

Nơi ẩn náu suốt 5 năm của bin Laden và gia đình ở Pakistan trước khi bị tiêu diệt năm 2011 (Ảnh: Getty).

Những tài liệu cho thấy, trong những ngày tháng cuối đời, bin Laden tỏ ra bực bội và lo sợ vì bị lu mờ bởi phong trào Mùa xuân Ả rập diễn ra đầu năm 2011. Vài tuần trước khi bị tiêu diệt, bin Laden đã tổ chức các cuộc họp mặt gia đình hàng ngày. Trùm khủng bố than phiền rằng mình đã ra lời kêu gọi chống các chính phủ Ả rập từ năm 2004 nhưng bị phớt lờ. Để kết nối với công chúng, bin Laden thường xuyên nghĩ đến việc xin lỗi người Hồi giáo thay cho al-Qaeda và các đồng minh. Bin Laden thậm chí cân nhắc thay đổi tên tổ chức.

Tuy vậy, bin Laden không thể thực hiện những dự định đó bởi trùm khủng bố này bị tiêu diệt hồi tháng 5/2011 chỉ vì một sơ hở. Theo cuốn sách mang tên "The Rise and Fall of Osama bin Laden" (tạm dịch: Sự trỗi dậy và sụp đổ của Osama bin Laden) của chuyên gia an ninh Bergen, dây phơi quần áo trên tòa nhà ẩn náu của bin Laden đã giúp Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) xác định được vị trí của ông ta và tiến hành một chiến dịch đột kích trong đêm.

Đây là tòa nhà 3 tầng với mỗi tầng có 4 phòng ngủ được xây dựng trên mảnh đất ở Abbottabad của Pakistan. Lần theo dấu vết của một cận vệ của bin Laden, người của CIA đã phát hiện ra tòa nhà với những đặc điểm kỳ lạ như không có đường dây điện thoại, internet, rất ít cửa sổ và tường bao quanh.

Thời điểm đó, CIA đã lập một cơ sở bí mật gần đó để xác định liệu ai sống trong tòa nhà và chi tiết dây phơi quần áo khiến họ chắc chắn đó là nơi ẩn náu của trùm khủng bố khét tiếng. Các đặc vụ CIA nhận thấy, lượng quần áo phơi nhiều hơn so với mức sử dụng của gia đình người vệ sĩ. Dựa vào đặc điểm quần áo, họ đoán rằng, trong ngôi nhà có một người đàn ông trưởng thành, một số phụ nữ và ít nhất 9 trẻ con - những đặc điểm hoàn toàn khớp với gia đình của trùm khủng bố bin Laden.

Một chiến dịch đột kích tiêu diệt bin Laden đã được Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama phê chuẩn.

Minh Phương

Theo WSJ