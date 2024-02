Vì sao nhiều cử tri trẻ có thể không ủng hộ ông Biden trong bầu cử 2024?

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty).

Kể từ khi đắc cử vào năm 2020, ông Joe Biden đã được biết đến như một "Tổng thống khí hậu" vì đã ký ban hành Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), khoản đầu tư vào năng lượng sạch lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngoài ra, một trong những điểm nhấn trong chiến dịch tranh cử của ông Biden trước đó là tập trung vào mối quan tâm của giới trẻ đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 tới nay, chính quyền Tổng thống Biden đã có những quyết định phần nào gây mất niềm tin ở cử tri trẻ, điển hình là việc phê duyệt dự án Willow, một dự án khoan dầu với lượng khí thải ước tính tương đương với 66 nhà máy nhiệt điện than tạo ra trong một năm.

Bên cạnh đó, gần đây, động thái ủng hộ chiến dịch trả đũa Hamas mạnh mẽ của Israel tại Dải Gaza, vốn khiến hơn 22.000 người thiệt mạng cho tới nay, gây ra khủng hoảng di cư, làm gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực, an ninh nguồn nước cũng như tàn phá hệ sinh thái do chiến tranh, cũng khiến uy tín của ông Biden phần nào sụt giảm.

Đó có thể là vài trong số những nguyên nhân quan trọng khiến ông Biden bị tụt lại phía sau người tiền nhiệm - cựu Tổng thống Donald Trump - trong các cuộc thăm dò ở nhóm cử tri trẻ, trái ngược với sự áp đảo mà ông từng có vào năm 2020.

Diễn biến cuộc tranh cử gần đây cho thấy ông Trump đang dẫn trước với những chính sách được đánh giá là có phần thiết thực hơn ông Biden, bao gồm thông điệp tranh cử "Nước Mỹ trên hết". Trong bối cảnh đó, Tổng thống Biden cần phải thận trọng xem xét từng nước đi nếu muốn thuyết phục cử tri từng ủng hộ ông sẽ tiếp tục sát cánh trên hành trình bảo vệ ngôi vị chủ nhân Nhà Trắng.

Tiếng nói của những cử tri trẻ tuổi

Cử tri trẻ ở Mỹ dường như đang quay lưng với Tổng thống Joe Biden (Ảnh minh họa: EPA).

Trong những năm tháng đại học, Elise Joshi từng là một trong những người cử tri trẻ tìm đến ông Biden với niềm tin mạnh mẽ về trách nhiệm trước vấn nạn biến đổi khí hậu. Với kinh nghiệm của một sinh viên chính sách môi trường, cô Joshi đã có đóng góp không nhỏ cho chiến thắng của ông Biden bằng công tác tuyên truyền đến những người trẻ khác thông qua nền tảng mạng xã hội Tiktok.

Nhưng cho đến nay, Joshi, cũng như nhiều cử tri trẻ khác, dần nhận ra vị Tổng thống họ từng tin tưởng đang hành động ngược lại với những lời hứa. Với tư cách Giám đốc Điều hành Gen-Z for Change, tổ chức trước đây từng được đội ngũ của ông Biden sử dụng trong chiến dịch tranh cử, cô Joshi đã ký vào một bức thư ngỏ với những cảnh báo về hậu quả tiềm tàng mà Dải Gaza sẽ phải hứng chịu.

"Đại đa số thanh niên nước Mỹ cảm thấy quá đỗi kinh hoàng trước những hành động đổ máu đang được tiến hành bằng tiền thuế của chúng tôi và sự ủng hộ của chính phủ. Lập trường của chính quyền đi ngược lại với giới trẻ và cử tri đảng Dân chủ. Đã có nhiều cuộc thăm dò chứng minh đa số chúng tôi đều đứng về phía một lệnh ngừng bắn", trích bức thư của Joshi.

Không chỉ nhóm vận động môi trường của Joshi, các tổ chức khác của người trẻ trên thế giới cũng đã chỉ trích chiến dịch của Israel tại Dải Gaza, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine. Đối với nhóm người trẻ này, chiến tranh là một yếu tố quan trọng trong vấn đề môi trường.

Cô Greta Thunberg, nổi tiếng từ năm 15 tuổi với tư cách một nhà hoạt động vì môi trường người Thụy Điển, đã đăng bức ảnh cô cầm tấm biển "Đứng về phía Gaza" trước Hội nghị lần thứ 28 của các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28).

Michele Weindling, Giám đốc Chính trị của Sunrise Movement, cho biết: "Chúng tôi thực sự quan tâm tới những gì đang xảy ra ở Gaza. Chúng tôi tin rằng không người dân nào đáng phải sống trong cảnh bị mất quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên cơ bản để duy trì sự sống, ví dụ như nước".

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Weindling và Joshi muốn người trẻ từ chối bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ngược lại, họ muốn giới trẻ sử dụng sức mạnh của lá phiếu để gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Biden nhằm thay đổi chính sách theo hướng mà họ cho là đúng đắn.

Theo Joshi, dành sự ủng hộ cho ông Trump có thể xem là một giải pháp thay thế khác. Song, ý tưởng này có vẻ không khá hơn khi trong suốt 4 năm cầm quyền, cựu Tổng thống Mỹ đã rút khỏi hàng loạt hiệp ước quốc tế về chống biến đổi khí hậu. Thậm chí, gần đây, ông Trump còn hứa sẽ mở rộng hoạt động khoan dầu vào ngày đầu tiên tái đắc cử.

Các nhà hoạt động trẻ cho biết ông Biden vẫn còn thời gian để điều chỉnh hướng đi nếu muốn giữ chân những người trẻ cho tới tháng 11 năm nay khi nước Mỹ bầu cử tổng thống, miễn là ông hành động sớm và dứt khoát.

"Bước đầu tiên để dành chiến thắng trong cuộc bầu cử là kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Nhóm cử tri vì môi trường và nhóm cử tri quan tâm đến người Palestine là một, họ có chung tầm nhìn", Joshi khẳng định.