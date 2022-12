Vì sao Đức từ chối đưa "lá chắn thép" Patriot tới Ukraine?

Tên lửa Patriot khai hỏa (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Tobias Lindner, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Đức, ngày 10/12 cho biết nước này không có thẩm quyền hành động một mình trong việc cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

Theo ông Lindner, tên lửa Patriot là một phần của "hệ thống phòng thủ tập thể" của NATO. Quan chức Đức giải thích rằng, Berlin không thể dễ dàng chuyển giao tên lửa Patriot cho bên thứ ba như Ukraine, thay vào đó, Đức đề nghị tăng cường an ninh cho Ba Lan bằng cách gửi các hệ thống phòng không đến biên giới phía đông của NATO.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đã đưa ra ý tưởng gửi các hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất trực tiếp tới miền tây Ukraine vào cuối tháng 11. Bộ trưởng Ba Lan cho rằng, động thái này sẽ bảo vệ Ukraine khỏi tình trạng bị "mất điện" do các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này và sẽ "tăng cường an ninh ở biên giới phía đông của Ba Lan".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht bác bỏ đề xuất của Ba Lan, cho rằng tên lửa Patriot cũng là một phần trong mạng lưới phòng thủ của NATO. Bộ trưởng Đức khẳng định, bất kỳ việc sử dụng tên lửa nào bên ngoài NATO sẽ cần có các cuộc thảo luận của các thành viên trong khối.

Đức tuyên bố tổ hợp Patriot dự kiến cấp cho Ba Lan là một phần của hệ thống phòng không tích hợp của NATO và chỉ được triển khai trên lãnh thổ NATO.

Bộ trưởng Blaszczak hồi đầu tuần nói rằng ông "thất vọng" trước quyết định của Đức, đồng thời cho biết Ba Lan sẽ thực hiện theo kế hoạch ban đầu và nỗ lực tích hợp Patriot vào hệ thống chỉ huy của nước này.

Hồi tháng 11, một tên lửa từ chiến sự Nga - Ukraine đi lạc xuống một ngôi làng ở Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng. Ba Lan và NATO tin rằng đây là tên lửa phòng không do Ukraine phóng ra để đánh chặn hỏa lực của Nga.

Giới quan sát nhận định, việc NATO đưa Patriot tới sát khu vực xảy ra chiến sự làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến Nga - Ukraine có thể lan sang Ba Lan, một quốc gia thành viên của NATO.

Theo các chuyên gia, kịch bản tên lửa Patriot từ Ba Lan bay vào không phận Ukraine vẫn có thể xảy ra. Điều này có thể ảnh hưởng tới quan điểm của NATO từ đầu, khi NATO tuyên bố chỉ hỗ trợ Ukraine vũ khí và bằng mọi giá tránh bị kéo trực tiếp vào cuộc xung đột có thể khiến khối này đối đầu với Nga.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70-160km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết với trần bay của mục tiêu lên đến 24km.

Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, với tốc độ lúc tấn công mục tiêu của tên lửa lên đến Mach 5, tương đương 6.125km/h. Hệ thống này có thể nhận biết hơn 100 mục tiêu khác nhau cùng một lúc và theo sát tối đa 8 mục tiêu liên tục.