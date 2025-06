Điều ít biết về UAV ong bắp cày Ukraine dùng trong chiến dịch "Mạng nhện"

Hình ảnh UAV Osa và vụ tấn công của Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Vụ tấn công ngày 1/6 do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiến hành nhằm vào lực lượng không quân chiến lược Nga ở sâu trong hậu phương, cách xa hàng nghìn km so với lãnh thổ Ukraine, đã được thực hiện bằng các UAV tấn công trực diện Osa do công ty First Contact sản xuất, chuyên trang quân sự Defense Express đưa tin.

Theo giới quan sát, UAV này có đặc điểm thiết kế và hình dáng khung đặc trưng.

Các bức ảnh ghi lại công đoạn chuẩn bị chiến dịch trên lãnh thổ Nga cho thấy các UAV được giấu trong các thùng gỗ được xe tải vận chuyển đến gần các sân bay quân sự Nga.

Osa được biết đến là một trong số ít các loại UAV FPV có khung vỏ dày và kín, nơi toàn bộ hệ thống điện tử được lắp đặt bên trong và dây dẫn được bố trí gọn gàng. Do đó, cổng sạc được cố định vào thân thay vì kéo dây ra ngoài, và một trong các ăng-ten được đặt ở phía trước, gần camera, thay vì ở đuôi như thường lệ.

Trong khi đó, phần lớn các mẫu UAV FPV khác thường có thiết kế khung hở và dây cáp lộ thiên chạy phía trên.

Xét đến mức độ phức tạp của chiến dịch, vốn đòi hỏi phải hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết, và việc các UAV phải chịu được quá trình vận chuyển bằng xe tải trên các tuyến đường xa tại Nga, việc chọn loại khung kín và chắc chắn như Osa là hoàn toàn hợp lý.

Ngoài ra, các UAV chuẩn bị cho nhiệm vụ còn được trang bị thêm các thanh trượt nhằm hỗ trợ khởi động, nhiều khả năng bên trong có chứa hỗn hợp kích nổ. Đáng lưu ý là khâu lắp ráp hoặc chuẩn bị cuối cùng cho các UAV vẫn được tiến hành trên lãnh thổ Nga.

Theo thông số kỹ thuật do nhà sản xuất công bố, UAV FPV Osa có khả năng mang theo tải trọng lên tới 3,3kg, bay liên tục trong 15 phút và đạt vận tốc tối đa 42m/s (tương đương khoảng 150km/h).

Những đặc tính này cho phép Osa duy trì độ ổn định và kiểm soát tốt ngay cả khi bay trong điều kiện gió bão, yếu tố then chốt cho một chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Thêm vào đó, có thông tin cho rằng các UAV được sử dụng trong vụ tấn công vào các máy bay ném bom Tu-95MS, Tu-160 và Tu-22M3 tại các căn cứ không quân Nga có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện, nhận dạng và nhắm vào các điểm yếu trên thân máy bay.

Công ty First Contact đã tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm UAV tích hợp AI từ đầu tháng 1/2024, đồng nghĩa với việc họ có hơn một năm để phát triển và hoàn thiện các giải pháp thực chiến.

Theo ước tính của SBU, với 117 chiếc UAV FPV được triển khai trong chiến dịch "Mạng nhện", Nga đã thiệt hại tổng cộng khoảng 7 tỷ USD, tương đương 34% số máy bay mang tên lửa hành trình trong kho vũ khí bị hỏng hoặc phá hủy, bao gồm các loại Tu-95MS, Tu-22M3 và Tu-160 tại các căn cứ chiến lược như Olenya, Belaya và một số sân bay khác.

Nga xác nhận thông tin rằng UAV đã tấn công các căn cứ không quân nhưng chưa bình luận về những tuyên bố về thiệt hại mà Ukraine đưa ra.