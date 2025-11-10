Vạch trần chiêu lừa tiền điện tử của bà trùm Trung Quốc

Đối tượng Zhimin Qian (Ảnh: AFP).

Zhimin Qian, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng sống xa hoa đến mức được gọi là “nữ thần tài”, hiện đang đối mặt với bản án tù dài hạn sau khi cảnh sát Anh thực hiện vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước này, với 61.000 bitcoin trị giá hơn 6 tỷ USD.

Người phụ nữ 47 tuổi này, còn dùng bí danh Yadi Zhang, đã lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân trong một kế hoạch đa cấp tinh vi tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, và cất giữ số tiền bất hợp pháp thu được dưới dạng tài sản bitcoin.

Theo cảnh sát và công tố viên, Qian là nhân vật cầm đầu trong vụ lừa đảo và đã trốn khỏi Trung Quốc năm 2018 bằng giấy tờ giả, sau đó sang Anh để rửa tiền. Bà trùm này hiện đối mặt án tù lên đến 14 năm.

Qian đã nhận tội tàng trữ và sở hữu tài sản phạm pháp hôm 29/9, và sẽ bị tuyên án sau phiên điều trần kéo dài 2 ngày (10-11/11) tại tòa án Southwark Crown ở London, Anh.

Một đồng phạm người Malaysia, Seng Hok Ling, 47 tuổi, trước đó cũng đã nhận tội rửa tiền tại cùng tòa án và sẽ bị tuyên án. Một đồng phạm khác, Jian Wen, từng bị kết án 6 năm 8 tháng tù vào năm 2024, sau khi bị phát hiện nắm giữ ví bitcoin trị giá hơn 2 tỷ USD.

Theo cơ quan điều tra, Qian bị cáo buộc điều hành một mô hình đa cấp, lấy tiền của người đầu tư mới để trả cho người cũ.

Kẻ lừa đảo dụ dỗ các nạn nhân lớn tuổi đầu tư vào một “dự án” nghe có vẻ hấp dẫn với lời hứa lợi nhuận khổng lồ, được đảm bảo chắc chắn. Mánh khóe quen thuộc khác là khuyến khích các nhà đầu tư kêu gọi thêm người khác tham gia, đổi lại sẽ được “đầu tư miễn phí” bổ sung nhờ giới thiệu.

Sau khi chuyển phần lớn tiền của nạn nhân sang bitcoin, đối tượng này đã rửa tiền ở Anh thông qua mua bất động sản, bao gồm một biệt thự trị giá 23 triệu bảng Anh tại London.

Cảnh sát đã bắt giữ Qian vào tháng 4/2024 sau khi giám sát đồng phạm Ling, thu giữ tiền mặt, vàng và tiền điện tử trị giá 11 triệu bảng Anh.

Trước đó, cảnh sát London đã tiến hành vụ tịch thu hơn 61.000 bitcoin, được cho là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, trị giá hơn 6 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại.

Luật sư William Glover của hãng luật Fieldfisher nói với AFP rằng đây có thể là “vụ án cá nhân có giá trị lớn nhất từ trước tới nay, không liên quan đến doanh nghiệp".

Ông cho biết một số thân chủ của mình chịu tổn thất cá nhân khổng lồ, ảnh hưởng đến cuộc sống, hôn nhân và gia đình của họ.

Luật sư Jackson Ng của hãng Duan & Duan, đại diện cho một nhóm nhà đầu tư khác, cho hay bị cáo từng tổ chức các sự kiện công khai và tuyên bố được chính phủ hậu thuẫn, khiến nhiều người không có kinh nghiệm đầu tư bị thu hút và lợi dụng.

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc ngoài 40 tuổi, làm việc văn phòng, mất hàng trăm nghìn USD tiền tiết kiệm hưu trí và học phí của con gái sau khi tham dự một buổi thuyết trình năm 2016. Các khoản lợi nhuận hứa hẹn ngừng chi trả vào năm 2017, và con gái họ từ đó cắt đứt liên lạc, ông Ng cho biết.

Giá bitcoin, từng ở mức khoảng 3.600 USD vào cuối năm 2018, hiện đã gần 100.000 USD.

Chi tiết về cách thức bồi thường cho các nạn nhân đang được tòa Tối cao London xem xét trong vụ kiện dân sự, với khoảng 1.300 người tự nhận là nạn nhân đã lên tiếng, theo các nguồn tin thân cận vụ án.

Trước đó, phía cảnh sát Anh xác nhận đã điều tra tỉ mỉ và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc để thu thập được bằng chứng thuyết phục về hành vi phạm tội của Zhimin Qian.