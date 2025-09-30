Anh xét xử kẻ lừa đảo 128.000 người ở Trung Quốc, thu giữ 61.000 Bitcoin

Bị cáo Zhimin Qian (Ảnh: NDTV).

Zhimin Qian, 47 tuổi, đã bị tòa án Anh kết tội lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân ở Trung Quốc trước khi tìm cách rửa số tiền điện tử bất hợp pháp bằng cách mua bất động sản ở Anh.

Qian, một phụ nữ Trung Quốc được xem đóng vai trò cầm đầu trong vụ lừa đảo, sau vụ thu giữ tiền điện tử được cho là lớn nhất thế giới, trị giá hơn 5,5 tỷ bảng Anh (6,3 tỷ euro).

Bị cáo Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã nhận tội hôm 29/9 tại Tòa án Southwark Crown ở London vì hành vi chiếm đoạt và sở hữu trái phép tiền điện tử.

Theo Sở Cảnh sát Đô thị London, lời nhận tội của bà được đưa ra sau 7 năm lực lượng chức năng điều tra về đường dây rửa tiền toàn cầu.

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ 47 tuổi này đã tổ chức một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, chiếm đoạt tiền của hơn 128.000 nạn nhân và cất giữ số tiền chiếm đoạt dưới dạng tài sản Bitcoin.

Sau đó, Qian trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả, rồi nhập cảnh vào Anh, nơi bà ta tìm cách rửa số tiền bất hợp pháp bằng cách mua bất động sản vào cuối năm 2018, theo cơ quan chức năng. Qian sẽ bị tuyên án trong những ngày tới.

Cảnh sát Đô thị London cho biết họ đã thu giữ tổng cộng 61.000 Bitcoin từ Qian.

“Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và cũng là một trong những vụ án tiền điện tử có giá trị cao nhất thế giới", Will Lyne, Trưởng bộ phận Tội phạm Kinh tế và Mạng của Cảnh sát Đô thị London, cho biết.

Một phụ nữ Trung Quốc khác, Jian Wen, 43 tuổi, đã bị kết tội vào năm ngoái vì vai trò trong vụ lừa đảo Bitcoin này. Wen bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam.

“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được tội phạm có tổ chức sử dụng để che giấu và chuyển tài sản, nhằm giúp những kẻ lừa đảo được hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng", Robin Weyell, Phó Trưởng công tố của Cơ quan Truy tố Hoàng gia (CPS), cho hay.

“CPS hiện sẽ làm việc để đảm bảo, thông qua các thủ tục tịch thu hình sự và dân sự, rằng tài sản phạm tội sẽ không thể quay lại tay những kẻ lừa đảo”, bà nói thêm.