Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea, dọa tấn công cơ sở quân sự Nga

Lính hải quân Nga tuần tra trước trụ sở Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol (Ảnh: AFP).

Truyền thông Nga dẫn thông tin trên Telegram của Thống đốc Sevastopol (Crimea) Mikhail Razvozhayev ngày 31/7 cho biết, một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol đúng vào ngày Hải quân Nga. Ông Razvozhayev đã lệnh hủy cuộc diễu hành Ngày Hải quân và kêu gọi người dân ở nhà.

Ông Razvozhayev cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen nhằm "phá hoại Ngày Hải quân" của Nga. Ông cho biết 5 người bị thương sau vụ tấn công đều là nhân viên tại trụ sở Hạm đội Biển Đen.

Olga Kovipris, một thành viên của Thượng viện Nga, nói với hãng thông tấn RIA rằng vụ tấn công "chắc chắn được thực hiện không phải từ bên ngoài, mà từ Sevastopol".

Tuy nhiên, giới quân sự Nga nghi ngờ khả năng vụ tấn công được thực hiện từ khu vực do Ukraine kiểm soát. Họ cho rằng một máy bay không người lái sẽ không thể bay xa như vậy. Boris Rozhin, một cây bút bình luận trên Telegram, gọi đây là "một hành động khủng bố", có thể do các đặc vụ an ninh Ukraine thực hiện từ Crimea.

Theo tuyên bố chung của lực lượng không quân và hải quân Ukraine, quyết định hủy lễ kỷ niệm Ngày Hải quân cho thấy sự lo ngại ngày càng tăng của Nga về khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao từ khoảng cách xa, chứ không phải các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Vị trí bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine (Ảnh: Sky).

Quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Kiev đứng sau cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen, đồng thời khẳng định các cơ sở quân sự của Nga tại bán đảo Crimea là mục tiêu hợp pháp của Ukraine.

"Chúng tôi không tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Crimea thuộc về Ukraine", quân đội Ukraine tuyên bố.

Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của quân khu Odessa của Ukraine, phủ nhận Ukraine đứng sau vụ tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen. Ông Bratchuk gọi cáo buộc của Nga là "hành động khiêu khích".

"Việc giải phóng vùng Crimea của chúng tôi khỏi Nga sẽ được thực hiện theo một cách khác và hiệu quả hơn nhiều", ông Bratchuk tuyên bố trên Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 6 thông báo đã mở một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, cho phép dân thường và hàng hóa di chuyển qua khu vực Đông Ukraine mà Moscow và lực lượng thân Nga đang kiểm soát. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây.

Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại Crimea. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov đầu tháng này cảnh báo, Kiev có thể tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú ở Crimea bằng những khí tài do phương Tây cung cấp, trong đó có pháo phản lực HIMARS. Ukraine hồi tháng 4 tuyên bố đánh chìm soái hạm của Hạm đội Biển Đen, tuần dương hạm Moskva, trong một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Vadim Skibitskiy, người phát ngôn Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Crimea đang trở thành trung tâm vận chuyển tất cả trang thiết bị và vũ khí từ Nga, sau đó được chuyển đi để cung cấp cho lực lượng Nga ở Ukraine.