Ukraine tốn 120 tỷ USD mỗi năm do xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Phát biểu này trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola ngày 17/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Chi phí cho cuộc chiến này hiện nay là một thách thức đối với chúng tôi. Một năm lên tới 120 tỷ USD. Trong đó, 60 tỷ USD đến từ ngân sách Ukraine. Chúng tôi vẫn cần tìm thêm 60 tỷ USD nữa cho năm tới”.

Ông cũng nhấn mạnh, ông hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc trong năm nay.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ kết thúc cuộc chiến này, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào: kế hoạch là chấm dứt nó; kế hoạch B là tiêu tốn 120 tỷ USD. Chỉ vậy thôi. Đây là một vấn đề lớn. Tôi không nói rằng trong thời bình, trong một lệnh ngừng bắn, hoặc dưới các bảo đảm an ninh, chúng tôi sẽ cần những khoản tiền lớn tương tự trong 10 năm. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, các bạn phải hiểu quy mô của vấn đề này”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Theo báo cáo trước đó, tổng chi tiêu cho an ninh quốc gia và quốc phòng trong dự thảo ngân sách năm 2026 của Ukraine được đặt ở mức 2,8 nghìn tỷ hryvnia (gần 68 tỷ USD), cao hơn 6,5% so với chi tiêu của năm nay.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đầu năm 2022, các nước phương Tây đã hỗ trợ quân sự, tài chính trị giá hàng chục tỷ USD cho Kiev.

Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tìm thêm nguồn tài trợ cho Kiev khi Mỹ cắt giảm hỗ trợ.

Nguồn tin của Financial Times cho hay, châu Âu đang thúc đẩy một kế hoạch sử dụng khoảng 200 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tiền của Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022. Các quỹ này đã tạo ra hàng tỷ USD tiền lãi, và phương Tây đã tìm cách sử dụng nguồn thu này để tài trợ cho Ukraine.

Dù tránh việc tịch thu trực tiếp, G7 năm ngoái đã ủng hộ kế hoạch cung cấp cho Kiev khoản vay 50 tỷ USD được hoàn trả bằng lợi nhuận từ các quỹ. EU đã cam kết 21 tỷ USD.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất tiến xa hơn bằng cách tạo ra cơ chế “khoản vay bồi thường”, mà bà mô tả là rất cần thiết và cấp bách để tài trợ cho Kiev.

Theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận, kế hoạch này bao gồm việc chuyển các khoản tiền mặt từ tài sản bị phong tỏa của Nga thành trái phiếu do EU phát hành, với nguồn thu sẽ được chuyển cho Ukraine theo từng đợt.

Brussels lập luận rằng hệ thống này sẽ cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho Kiev trong khi vẫn tránh được việc tịch thu chính thức.

Một phương án khác đang được xem xét là thành lập một phương tiện chuyên dụng để quản lý các khoản vay, cho phép cả các đối tác ngoài EU tham gia.

Các kế hoạch trên đã vấp phải phản đối từ một số quốc gia thành viên. Bỉ, Đức và Pháp cảnh báo rằng việc sử dụng vào phần gốc có thể vi phạm luật pháp và làm suy yếu niềm tin vào đồng euro.

Moscow cảnh báo sẽ không làm ngơ trước bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm sử dụng các tài sản này.