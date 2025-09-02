Ukraine tính lập chương trình bảo hiểm rủi ro chiến tranh

Ukraine xây dựng chương trình bảo hiểm chiến tranh để giảm thiểu rủi ro tài sản và hỗ trợ tái thiết (Ảnh: Reuters).

Giữa lúc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ukraine đang xúc tiến một chương trình bảo hiểm rủi ro chiến tranh mới, được kỳ vọng trở thành công cụ tài chính giúp bảo vệ tài sản và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Theo ông Danylo Hetmantsev, Chủ tịch Ủy ban Tài chính, Thuế và Chính sách Hải quan của Quốc hội Ukraine, chương trình sẽ có hai phần. Phần thứ nhất tập trung bồi thường cho tài sản bị hư hại ở khu vực tiền tuyến, do Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu (ECA) trực tiếp quản lý. Phần thứ hai áp dụng cho các vùng ngoài tiền tuyến, trong đó nhà nước hỗ trợ một phần phí bảo hiểm để giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp.

ECA vốn được lập ra để bảo hiểm rủi ro vi phạm hợp đồng xuất khẩu, nhưng sau đó được mở rộng nhiệm vụ sang lĩnh vực chính trị và quân sự. Việc bổ sung cơ chế bảo hiểm mới đòi hỏi phải sửa đổi luật hiện hành và ban hành nghị quyết ngân sách riêng, song theo ông Hetmantsev, chương trình sẽ không làm tăng áp lực lên ngân sách quốc gia.

Tháng 9/2024, Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) cùng Bộ Kinh tế đã trình dự luật thành lập hệ thống bảo hiểm rủi ro chiến tranh toàn quốc, kết hợp nguồn tài trợ bắt buộc với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế. Dự luật cũng đề xuất thành lập Cơ quan Bảo hiểm Rủi ro Chiến tranh Nhà nước, trực thuộc Bộ Kinh tế, nhằm quản lý và giám sát hoạt động.

Cựu Thứ trưởng Kinh tế Oleksiy Sobolev nhận định, việc thiếu bảo hiểm rủi ro chiến tranh đã cản trở đáng kể dòng vốn tái thiết và phát triển. “Chúng tôi muốn khắc phục bằng cách tạo ra một hệ thống bảo hiểm thống nhất", ông nói.

Theo kế hoạch, bảo hiểm bắt buộc sẽ áp dụng cho các tài sản thế chấp và dự án xây dựng nhà ở. Ở giai đoạn tiếp theo, danh mục tài sản đủ điều kiện sẽ được mở rộng, bao gồm nhiều loại tài sản và công trình khác.