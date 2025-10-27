Tổng thống Ukraine thừa nhận "có vấn đề" trong sản xuất tên lửa mới

Tổng thống Zelensky phát biểu trong chuyến công du tới London, Anh hôm 24/10 (Ảnh: Getty).

Trong một tuyên bố, ông Zelensky nói rằng, việc sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Flamingo đã vấp phải cả những trở ngại về kỹ thuật lẫn chậm trễ trong nguồn vốn, nhưng nói thêm rằng một đơn đặt hàng mua sắm sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới.

Hồi tháng 8, Tổng thống Zelensky lần đầu tuyên bố nước này đã kích hoạt việc sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo, ca ngợi đây là loại tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên do Ukraine tự chế tạo, với tầm bắn lên tới 3.000km.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích lưu ý rằng Flamingo có nhiều điểm tương đồng với hệ thống tên lửa FP-5 do tập đoàn quốc phòng Milanion Group của Anh và UAE giới thiệu tại một triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi hồi đầu năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn với TSN hôm 26/10, ông Zelensky thừa nhận rằng "đã có một vấn đề về công nghệ trong quá trình sản xuất Flamingo", đồng thời cho biết thêm rằng "có sự chậm trễ trong việc tài trợ từ các đối tác, và vấn đề này đang được giải quyết".

Nhưng ông tuyên bố rằng đơn đặt hàng tên lửa "sẽ được hoàn thành đầy đủ vào cuối năm nay".

Tầm bắn được công bố của Flamingo đồng nghĩa với việc tên lửa này có khả năng vươn tới thủ đô Moscow của Nga nếu được phóng từ Ukraine. Trước đó ông Zelensky đã đe dọa khiến các khu vực biên giới Nga và ngay cả thủ đô Moscow “chìm trong bóng tối”.

Truyền thông Nga đưa tin hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công một tên lửa Flamingo bay với tốc độ tương đối thấp, đồng thời cho biết thêm rằng nó dường như được trang bị động cơ thời Liên Xô và nhiều bộ phận có nguồn gốc từ nước khác.

Các báo cáo trước đó cho rằng nhiên liệu cho Flamingo sẽ được sản xuất tại Đan Mạch.

Theo đài truyền hình DR, cơ sở ở phía nam Đan Mạch thuộc sở hữu của FPRT, một công ty con của Fire Point, đơn vị phát triển tên lửa thuộc Ukraine. Tuy nhiên, công ty này đã phải đối mặt với một cuộc điều tra chống tham nhũng do cáo buộc gian lận chính phủ về giá và tiến độ giao hàng.

Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tên lửa Flamingo "có mục đích tấn công sâu vào lãnh thổ Nga".