Nga nêu điều kiện ký hiệp ước hòa bình, cảnh báo điều “không thể chấp nhận”

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

Nga nêu lập trường về thỏa thuận hòa bình

Trong bài phát biểu trước Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 11/2, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không ký một hiệp ước hòa bình bất lợi về Ukraine, nhưng không loại trừ khả năng thỏa hiệp.

"Chúng tôi sẽ không ký một hiệp ước hòa bình bất lợi. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định điều này. Chúng tôi sẵn sàng thỏa hiệp", ông Lavrov nói.

Đồng thời, ông Lavrov nhấn mạnh sau khi thiết lập hòa bình, Moscow sẽ không thể chấp nhận "bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh của Nga hoặc bất kỳ mối đe dọa nào đối với người dân Nga hoặc văn hóa Nga trên vùng lãnh thổ được gọi là “Ukraine” hoặc bất cứ tên gọi nào khác”.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga chưa bao giờ nhận được bất kỳ thỏa thuận 20 điểm nào về Ukraine.

“Văn kiện này đã trải qua các vòng xem xét. Tuy nhiên, hiện nay họ đề cập đến một “văn kiện” 20 điểm mà chưa bao giờ được chia sẻ với chúng tôi, dù là chính thức hay không chính thức. Chỉ có một số phần của văn kiện xuất hiện trên truyền thông. Tôi đã chỉ ra cách họ diễn giải lại nguyên tắc bảo đảm đầy đủ các quyền của người Nga và công dân nói tiếng Nga tại Ukraine”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không nhượng bộ “dù chỉ một tấc đất” do các ràng buộc về hiến pháp.

“Hôm qua, ông ấy (Tổng thống Ukraine) nói rõ rằng lập trường này chỉ áp dụng đối với đường ranh giới, cho thấy ông không có ý định rút các lực lượng của Ukraine khỏi những khu vực ở Donbass, nơi họ vẫn còn hiện diện, dù cuối cùng họ sẽ bị buộc phải rời đi”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

“Gần đây hơn, ông ấy (Tổng thống Ukraine) nói rằng Ukraine có thể chấp nhận một phương án dàn xếp về lãnh thổ nhằm chấm dứt xung đột, nhưng chỉ trên thực tế, chứ không phải về mặt pháp lý. Theo ông ấy, các vùng lãnh thổ này vẫn sẽ được coi là của Ukraine và cuộc chiến để giành các vùng lãnh thổ sẽ tiếp tục. Để ủng hộ cách tiếp cận này, ông ấy đã kêu gọi các bảo đảm an ninh, bao gồm việc triển khai binh sĩ Anh và Pháp, với việc Mỹ cung cấp hỗ trợ tình báo, vũ khí và đạn dược. Về bản chất, ông Zelensky đang đề xuất ngừng giao tranh mà không công nhận các vùng lãnh thổ này thuộc về Nga”, Ngoại trưởng Lavrov nói thêm.

Theo ông Lavrov, chính quyền Ukraine cho rằng trong thời gian chờ đợi, các lực lượng châu Âu nên được đưa vào lãnh thổ Ukraine và được trang bị tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới các thành phố của Nga. Ông Lavrov cho biết chỉ trong trường hợp đó, họ mới tuyên bố ngừng bắn. Phần Lan, Anh và Đức đều đang ủng hộ cách tiếp cận này.

Ngoại trưởng Nga cho biết, Moscow liên tục nhấn mạnh rằng “một giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng do phương Tây gây ra ở Ukraine là không khả thi nếu không loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng”.

Ông Lavroc thừa nhận, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ tại Alaska hồi tháng 8 năm ngoái, hai bên đã đạt được nhận thức chung về việc đảm bảo một giải pháp bền vững, lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông cũng nhấn mạnh Moscow sẽ "nỗ lực về chính trị và ngoại giao để đạt được tất cả các mục tiêu và nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Ông khẳng định Nga cảm kích Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vì vai trò trung gian hòa giải trong vấn đề Ukraine.

"Chúng tôi cảm kích những người bạn UAE vì vai trò trung gian hòa giải của họ, bao gồm việc cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán giữa đại diện của Nga, Mỹ và Ukraine. Các nhà đàm phán của chúng tôi tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng an ninh của Nga ở biên giới phía Tây và quyền của người Nga và người nói tiếng Nga được bảo đảm một cách đáng tin cậy, và mối đe dọa từ chính quyền Kiev hiện tại và các thế lực bảo trợ bên ngoài của họ bị loại bỏ", ông Lavrov nêu rõ.

Kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine

Ngày 24/12/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm mà Ukraine đã thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Mỹ.

Theo ông Zelensky, kế hoạch này bao gồm việc xác nhận chủ quyền của Ukraine, một thỏa thuận không xâm phạm lãnh thổ giữa Nga và Ukraine liên quan đến việc tuân thủ đường ranh giới tiếp xúc, và các đảm bảo an ninh, nhưng không nêu rõ chi tiết cụ thể. Kế hoạch hòa bình cũng dự kiến ​​giới hạn số lượng quân nhân Ukraine ở mức 800.000 người trong thời bình.

Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky phần lớn bỏ qua những lo ngại của Nga, yêu cầu Moscow nhượng bộ về lãnh thổ bất chấp những bước tiến mạnh mẽ của Nga trên chiến trường gần đây. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh các đảm bảo an ninh kiểu NATO, đẩy nhanh quá trình đưa Ukraine gia nhập EU và hàng trăm tỷ USD đầu tư từ phương Tây vào Ukraine.

Kế hoạch này cũng loại bỏ các điều khoản liên quan đến quyền sử dụng tiếng Nga và Giáo hội Chính thống Ukraine, thay thế bằng những cam kết về việc phát triển các chương trình giáo dục nhằm thúc đẩy lòng khoan dung và chống phân biệt chủng tộc.

Nga tuyên bố đang xem xét và phân tích kế hoạch hòa bình của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột và phản ánh thực tế lãnh thổ trên thực địa.

Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần chỉ ra rằng Moscow không hài lòng với một số điều khoản trong kế hoạch của Kiev. Cụ thể, Nga yêu cầu Ukraine rút hoàn toàn quân khỏi vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, Kiev từ bỏ việc gia nhập NATO, và áp đặt các hạn chế đối với quy mô quân đội Ukraine.

Moscow khẳng định Ukraine và các nước châu Âu đã cố tình làm suy yếu nỗ lực hòa bình của Mỹ bằng những điều khoản hoàn toàn không có lợi cho Nga.