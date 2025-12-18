Ukraine tuyên bố phá hủy tiêm kích MiG-31, radar S-400 của Nga ở Crimea

Hình ảnh do SBU cung cấp được mô tả khoảnh khắc MiG-31 Nga bị nhằm mục tiêu (Ảnh: SBU).

Các UAV của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tập kích căn cứ không quân Belbek tại Crimea trong đêm 18/12, theo thông báo của cơ quan này.

SBU tuyên bố, cuộc tập kích đã đánh trúng các hệ thống phòng không và khí tài quân sự của Nga, trong đó có một tiêm kích MiG-31 mang vũ khí. Căn cứ không quân Belbek nằm ở phía bắc thành phố Sevastopol, cách tiền tuyến khoảng 240km.

Đây là một phần của chuỗi cuộc tập kích tầm xa và tầm trung của Ukraine, do quân đội và nhiều cơ quan khác nhau tiến hành nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga.

SBU tuyên bố phá hủy MiG-31 và các hệ thống phòng không giá trị cao, bao gồm 2 hệ thống radar tầm xa Nebo-SVU, mỗi hệ thống trị giá 60-100 triệu USD, một radar 92N6, thành phần của hệ thống S-400 Triumph, có giá 30 triệu USD.

Ngoài ra, Ukraine nói đã làm hư hỏng một hệ thống phòng không Pantsir-S2, ước tính 12-19 triệu USD và một tiêm kích MiG-31 mang vũ khí, trị giá 30-50 triệu USD, tùy cấu hình.

Vị trí của căn cứ (Ảnh: EP).

SBU tuyên bố, vụ tập kích đã làm suy yếu đáng kể "năng lực phòng thủ và sức mạnh quân sự của đối phương trên hướng Crimea", nhấn mạnh đây là khí tài quan trọng để Moscow bảo vệ những mục tiêu quân sự và hậu cần then chốt.

Nga chưa bình luận về tuyên bố từ phía Ukraine.