Ukraine tấn công cơ sở dầu mỏ của Nga ở Crimea gây cháy lớn

Ukraine tấn công bằng UAV gây ra đám cháy lớn tại một cơ sở dầu mỏ ở Crimea (Ảnh: SBU).

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận, các UAV do SBU và lực lượng đặc nhiệm Ukraine triển khai đã đánh trúng ít nhất 5 bồn chứa tại cơ sở này, gây ra đám cháy lớn.

"Ít nhất 5 bồn nhiên liệu bị đánh trúng. UAV của Ukraine gây ra vụ cháy lớn tại nhà máy dầu lớn nhất của Nga ở Crimea".

Ukraine tuyên bố tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu Nga ở nơi cách tiền tuyến 1.400km sau các trận tập kích của Moscow.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội trong đêm cho thấy một đám cháy lớn và khói đen dày đặc bốc lên sau khi xảy ra va chạm. Người dân cho biết có thể nhìn thấy ánh sáng từ đám cháy từ nhiều khu vực khác nhau trong thành phố.

Cũng theo nguồn tin, một trạm biến áp điện ở Feodosia cũng đã bị tấn công, cùng với một trạm khác ở Simferopol.

"SBU tiếp tục làm suy yếu một cách có hệ thống năng lực quân sự, hậu cần và kinh tế của đối phương để tiến hành chiến tranh chống lại Ukraine", nguồn tin cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 103 UAV trong đêm trên khắp các vùng lãnh thổ của Nga và Ukraine do Moscow kiểm soát, bao gồm 40 chiếc trên bầu trời Crimea.

Vụ tấn công được cho là xảy ra vào khoảng nửa đêm, đánh dấu vụ tấn công thứ hai nhằm vào cơ sở này trong vòng một tuần. Vụ việc trước đó xảy ra vào ngày 6/10, theo kênh Crimean Wind.

Các lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và báo cáo không có thương vong. Kho dầu ở Feodosia là một cơ sở đa chức năng được sử dụng để trung chuyển dầu và các sản phẩm dầu giữa tàu chở dầu, tàu biển và vận tải đường bộ.

Nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 250km, đây là cơ sở lưu trữ dầu lớn nhất ở Crimea. Cơ sở này có thể chứa tới 250.000 tấn nhiên liệu, cung cấp cho lực lượng Nga.

Lực lượng Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Các cuộc tấn công mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk nếu xung đột giữa Nga và UKraine không được giải quyết.