Ukraine sở hữu "sát thủ" diệt UAV có thể bắn 1.000 viên đạn/phút

Súng lục ổ quay Mk3, một phần của hệ thống Skynex (Ảnh: BI).

Business Insider đưa tin, Ukraine đã nhận được hệ thống phòng không mới của phương Tây được thiết kế để đánh chặn máy bay không người lái của Nga, khi tổ hợp này có thể bắn ra 1.000 viên đạn mỗi phút.

Chính phủ Đức hôm 4/1 tuyên bố chuyển giao hệ thống phòng không Oerlikon Skynex do Đức sản xuất như một phần trong gói viện trợ mới nhất cho Ukraine.

Hệ thống này được thiết kế để chống lại máy bay, tên lửa hành trình và một số loại máy bay không người lái, cùng nhiều loại mục tiêu khác.

Một số thành phần quan trọng của hệ thống là bộ phận cảm biến, bộ phận khai hỏa và bộ phận chỉ huy và điều khiển", theo nhà sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall.

Tổ hợp này được trang bị radar quét mục tiêu X-TAR3D, có khả năng xác định các mối đe dọa trên không trong phạm vi 50km. Nó có thể phân loại và xác định các mục tiêu trên không và cung cấp "dữ liệu theo dõi mục tiêu 3D".

Theo Rheinmetall, tùy thuộc vào đòn tấn công, hệ thống này có thể kích hoạt tối đa 4 khẩu súng lục ổ quay Mk3. Loại súng này có thể bắn tới 1.000 viên đạn mỗi phút trước các mối đe dọa trên không.

Các khẩu súng này được trang bị radar theo dõi, màn hình, camera hồng ngoại và thiết bị đo khoảng cách bằng laser, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 4km.

Hệ thống này sử dụng công nghệ Ahead, loại đạn nổ trên không 35mm.

Rheinmetall cho biết thêm: "Mỗi quả đạn Ahead chứa 152 viên đạn vonfram được phóng ra ngay trước mục tiêu bay tới. Nó có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu nhỏ, nhanh trên không".

Một ưu điểm của Skynex là giá rẻ so với nhiều hệ thống phòng không khác. Hồi cuối năm 2022, Rheinmetall tiết lộ đã chuyển giao 2 hệ thống Skynex cho một đối tác nước ngoài, với tổng giá trị hợp đồng là 200 triệu USD. Để so sánh, một tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất trị giá 1,1 tỷ USD.