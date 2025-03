Nga và Ukraine có thể sắp đạt thỏa thuận quan trọng

Nga và Ukraine có thể sẽ đạt thỏa thuận hạn chế các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa (Ảnh minh họa: WSJ).

Trang Avia Pro dẫn các nguồn thạo tin đàm phán ngày 10/3 cho biết, thông qua vai trò trung gian của Mỹ và châu Âu, Nga và Ukraine đang xem xét khả năng ký kết một thỏa thuận sẽ hạn chế việc sử dụng vũ khí chính xác cao có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách đáng kể so với tiền tuyến.

Thỏa thuận có thể bao gồm việc từ bỏ các cuộc tấn công lẫn nhau bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay không người lái tầm xa.

Đặc biệt, điều này liên quan đến tên lửa hành trình Kalibr và Iskander của Nga, cũng như ATACMS (Mỹ) và tên lửa đạn đạo Storm Shadow (Anh - Pháp) được quân đội Ukraine sử dụng. Ngoài ra, các hạn chế cũng có thể áp dụng đối với máy bay không người lái tầm xa mà cả Kiev và Moscow tích cực triển khai để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, kho đạn dược và cơ sở năng lượng của đối phương.

Sáng kiến nhằm giảm leo thang xung đột và có thể là một bước quan trọng hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng.

Theo nguồn thạo tin, các cuộc đàm phán đang được tiến hành với sự trung gian của các tổ chức quốc tế, mặc dù không bên nào chính thức xác nhận.

Giới chuyên gia lưu ý, một thỏa thuận như vậy có thể là bước đầu tiên hướng tới các thỏa thuận rộng hơn, bao gồm cả lệnh ngừng bắn, mặc dù việc đạt được sự đồng thuận về một vấn đề nhạy cảm vẫn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Thông tin được đưa ra ngay trước thềm cuộc hội đàm giữa Mỹ và Ukraine tại Ả rập Xê út. Nguồn tin giấu tên cho hay, Mỹ muốn sử dụng cuộc họp vào ngày 11/3 này để đánh giá mức độ sẵn sàng của Ukraine trong việc đưa ra những nhượng bộ quan trọng có thể có đối với Nga nhằm chấm dứt xung đột.

Phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, ngoài ra còn có Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz và Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump tại Trung Đông Steve Witkoff. Phái đoàn Ukraine do Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andrii Yermak, dẫn đầu.

Phía Mỹ cũng sẽ xem các cuộc đàm phán như một cơ hội để đánh giá thiện chí của Kiev trong việc cải thiện quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump. Vấn đề này đã trở nên đặc biệt có liên quan sau khi Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có màn đấu khẩu căng thẳng tại Nhà Trắng cuối tháng trước.

"Các vị không thể nói muốn hòa bình nhưng từ chối thỏa hiệp về bất cứ điều gì", một quan chức Mỹ nhấn mạnh quan điểm của Washington.

Một quan chức khác cho biết: "Chúng tôi muốn xem liệu Ukraine có quan tâm không chỉ đến hòa bình mà còn đến một nền hòa bình thực tế không. Nếu họ chỉ quan tâm đến biên giới năm 2014 hoặc 2022, nó sẽ cho bạn biết điều gì đó".