Ukraine quyết phá vòng vây, phản công đánh bật Nga khỏi thành trì Pokrovsk

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donetsk hồi tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 cho biết nỗ lực của Ukraine nhằm phá vòng vây của Nga ở hướng bắc và tây bắc Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk miền Đông đã bị chặn lại.

"9 đợt tấn công của đối phương ở hướng bắc và tây bắc nhằm phá vòng vây đã bị đẩy lùi", Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ thuộc cụm tác chiến phía tây của Nga đã ngăn chặn nỗ lực đột phá của các đơn vị Ukraine về phía sông Oskol, phía nam khu định cư Kupyansk-Uzlovoy.

"Nỗ lực đột phá của các đơn vị Ukraine về phía sông Oskol, phía nam khu định cư Kupyansk-Uzlovoy thuộc vùng Kharkov, với mục tiêu thoát khỏi vòng vây, đã bị ngăn chặn. 14 quân nhân thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 43 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị hạ gục, cùng 3 xe bán tải và 2 xe địa hình bốn bánh", báo cáo cho biết.

Trước đó, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Igor Kimakovsky cũng nói với hãng tin Tass (Nga) rằng, lực lượng Nga đã ngăn chặn một nhóm đặc nhiệm khác của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đổ bộ gần Pokrovsk.

Trong tuyên bố mới nhất vào tối 2/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã đạt được tiến triển trong việc gây tổn thất cho Nga ở mặt trận Pokrovsk. Ông cho biết Pokrovsk hiện vẫn là trọng tâm giao tranh chính giữa lực lượng quân sự hai nước.

"Tiền tuyến - hôm nay có báo cáo từ quân đội. Trọng tâm chính là mặt trận Pokrovsk, và đã có kết quả trong việc gây tổn thất cho đối phương”, ông Zelensky nói thêm.

“Tôi đặc biệt muốn khen ngợi các đơn vị thuộc Lữ đoàn Tấn công Đường không Độc lập số 79. Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan Thực thi Pháp luật Quân sự, Cảnh sát Quốc gia, Cơ quan An ninh Ukraine và cơ quan tình báo vì những hoạt động tích cực và hiệu quả của họ ở cả khu vực Pokrovsk và khu vực Kupyansk”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cũng đề cao vai trò của Trung đoàn tấn công độc lập số 1 vì nỗ lực tác chiến tại tỉnh Donetsk, Lữ đoàn pháo binh độc lập số 55 vì hỗ trợ hỏa lực gần Pokrovsk và Lữ đoàn cơ giới hạng nặng độc lập số 127 vì các cuộc giao tranh trong và xung quanh Kupyansk.

Trước đó, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã cải thiện vị trí chiến thuật tại một số khu vực ở Pokrovsk.

Lực lượng Ukraine cũng đang mở rộng số lượng nhóm tấn công ở Pokrovsk bằng cách sử dụng nhiều phương pháp đa dạng để di chuyển nhân lực. Đồng thời, lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn các tuyến hậu cần của Nga và cuối cùng là cắt đứt hoàn toàn.

Theo quân đoàn 7, lực lượng Nga đang bị kiểm soát hỏa lực và số thương vong của Nga tại Pokrovsk đang dần tăng lên. Moscow chưa lên tiếng về thông tin này.

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ Ukraine (Ảnh: Sky).

Vào ngày 1/11, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã được triển khai đến Pokrovsk, tỉnh Donetsk vào đầu tuần trước để ổn định tình hình trong bối cảnh giao tranh leo thang.

Một nguồn tin trong cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói với Pravda rằng các hoạt động ổn định với sự tham gia của DIU đang diễn ra tại Pokrovsk.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Pokrovsk và Myrnohrad ở tỉnh Donetsk không bị bao vây hay phong tỏa. Ông nói thêm rằng một chiến dịch toàn diện đang được tiến hành tại Pokrovsk nhằm đẩy lùi lực lượng Nga, với sự tham gia của Lực lượng Đặc nhiệm, Cơ quan An ninh Ukraine và DIU.

Một trong những mặt trận giao tranh nóng nhất hiện nay là thành trì Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Đây là khu vực trọng điểm nằm trong tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine và trở thành mục tiêu của Nga trong chiến dịch tấn công ở miền Đông Ukraine.

Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Ukraine hiện vẫn giữ khoảng 10% diện tích Donbass, tức khoảng 5.000km², nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.

Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây hoàn toàn Pokrovsk và đe dọa tuyến tiếp tế của Ukraine, đồng thời tung các đơn vị nhỏ và máy bay không người lái vào tập kích hậu tuyến, gây rối loạn hệ thống hậu cần của đối phương.

Giành được Pokrovsk sẽ là chiến thắng quan trọng nhất của Nga tại Ukraine kể từ khi Moscow kiểm soát thị trấn đổ nát Avdiivka vào đầu năm 2024 sau một trong những trận chiến khốc liệt nhất từ đầu cuộc xung đột.

Việc giành được Pokrovsk, nơi truyền thông Nga gọi là “cánh cổng tiến vào Donetsk”, cùng với Kostiantynivka ở phía đông bắc - nơi Nga cũng đang tìm cách bao vây - sẽ giúp Moscow có bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk: Kramatorsk và Sloviansk.