Ukraine phóng gần 200 UAV tập kích lãnh thổ Nga, Moscow dồn dập đáp trả

Một căn hộ bị phá hủy trong cuộc tấn công vào vùng Krasnogorsk, ngoại ô Moscow, Nga ngày 24/10 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, vào đêm 26/10, rạng sáng 27/10, các lực lượng phòng không Nga đã chặn và phá hủy 193 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đợt tập kích quy mô lớn vào các khu vực trên khắp lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Quốc phòng, 47 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên không phận vùng Bryansk, 42 ​​UAV ở vùng Kaluga, 40 UAV ở vùng Moscow (bao gồm 34 UAV hướng về thủ đô Moscow), 32 UAV ở vùng Tula, 10 UAV ở vùng Kursk, 7 UAV ở vùng Oryol, cùng hàng loạt UAV ở vùng Rostov, Voronezh, Orenburg, Tambov, Belgorod, Lipetsk và Samara.

Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz cho biết quân đội Ukraine đã phóng một máy bay không người lái vào làng Pogar ở Bryansk, khiến tài xế thiệt mạng và 5 hành khách bị thương.

Ngoài ra, một tòa nhà đã bị hư hại sau khi máy bay không người lái bị bắn hạ ở vùng Oryol. Giới chức xác nhận không có thương vong.

Trong khi đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại 5 tòa nhà ở vùng Kaluga. Theo báo cáo sơ bộ, không có ai bị thương trong vụ việc.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận hàng chục máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thành phố Moscow trong đêm.

Các sân bay Domodedovo và Zhukovsky ở Moscow đã tạm thời ngừng hoạt động để ứng phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Điện Kremlin cuối tuần qua tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ bất kỳ cường quốc nước ngoài nào khác, và Nga sẽ đáp trả “áp đảo” đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào sâu lãnh thổ nước này.

Kể từ tháng 8, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố các cuộc tập kích nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Mặc dù Ukraine đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng từ rất sớm trong cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công gia tăng trong những tuần gần đây đã gây ra tình trạng thiếu hụt khí đốt và đẩy giá dầu tăng vọt ở Nga.