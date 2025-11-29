Mỹ - Nga sắp bàn về chấm dứt xung đột Ukraine, Kiev vạch lằn ranh đỏ

Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Moscow vào tháng 8 (Ảnh: AFP).

Các quan chức Ukraine được cho là sẽ có mặt tại Washington vào cuối tuần này để đàm phán về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, trong khi đó ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến ​​gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào "nửa đầu" tuần tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ công bố lịch trình diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Đặc phái viên Mỹ vào thời điểm thích hợp.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông đã chỉ đạo ông Witkoff gặp Tổng thống Putin tại Moscow để thảo luận về kế hoạch "hòa bình" 28 điểm đã được sửa đổi do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ban đầu, kế hoạch này yêu cầu Ukraine từ bỏ tư cách thành viên NATO, hạn chế quy mô lực lượng vũ trang và nhượng lãnh thổ cho Nga. Theo Tổng thống Trump, kế hoạch này đã được "tinh chỉnh" tại cuộc họp của các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine tại Geneva, nhưng chi tiết về những thay đổi vẫn chưa được công bố.

Anh, Đức và Pháp được cho là đã soạn thảo một đề xuất kế hoạch hòa bình sửa đổi, với các điều khoản có lợi hơn cho Ukraine. Các nội dung trong kế hoạch của châu Âu được cho là ít hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu của Mỹ.

Bloomberg đã tiết lộ nội dung một số cuộc điện đàm giữa Đặc phái viên Witkoff và các quan chức cấp cao của Điện Kremlin. Các cuộc trao đổi cho thấy ông Witkoff đã tư vấn cho các nhà đàm phán Nga về cách tốt nhất để trình bày kế hoạch mà Moscow ủng hộ với Tổng thống Trump nhằm giành được sự ủng hộ của chủ nhân Nhà Trắng.

Mặc dù Tổng thống Trump khẳng định "chỉ còn một vài điểm bất đồng" giữa Nga và Ukraine, song Tổng thống Putin tuần này cho biết Nga sẽ chỉ dừng chiến dịch quân sự nếu Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố chủ quyền.

AFP đưa tin một phái đoàn Ukraine sẽ đến Washington "vào cuối tuần này" để đàm phán với Mỹ. Theo nguồn tin giấu tên của AFP - một quan chức cấp cao được báo cáo về vấn đề này - các cuộc đàm phán có thể diễn ra tại Florida.

Vị trí một số khu vực tại Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, Ukraine liên tục đưa ra tuyên bố về “lằn ranh đỏ” cho thỏa thuận hòa bình với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Atlantic ngày 27/11, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, cho biết: “Chừng nào ông Volodymyr Zelensky còn là tổng thống thì không ai nên trông chờ chúng tôi từ bỏ lãnh thổ. Ông ấy sẽ không ký để từ bỏ lãnh thổ”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng hiến pháp Ukraine cấm những hành động như vậy.

“Không ai có thể làm điều đó trừ khi họ muốn chống lại hiến pháp Ukraine và người dân Ukraine”, ông nói thêm.

Ông Yermak lưu ý, ở giai đoạn đàm phán tiếp theo, Tổng thống Zelensky dự định vạch ra một lằn ranh đỏ rõ ràng về vấn đề nhượng lại bất kỳ lãnh thổ Ukraine nào đang bị Nga tạm thời kiểm soát.

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksandr Bevz ngày 26/11 cũng tuyên bố Kiev không công nhận sự kiểm soát của Nga đối với bất kỳ vùng lãnh thổ nào và sẽ không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Hiến pháp của Ukraine để đạt được thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

"Chúng tôi đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ sự công nhận nào, và Ukraine sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Hiến pháp", ông Bevz nhấn mạnh.

Theo ông, đây là những lằn ranh đỏ mà Ukraine đã vạch ra.

Ông Bevz khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là nền tảng và không thể thương lượng. Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên thảo luận trực tiếp các vấn đề nhạy cảm trong kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk ngày 24/11 tuyên bố Kiev vẫn sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga, nhưng sẽ không bao giờ chính thức công nhận sự kiểm soát của Nga về lãnh thổ hoặc chấp nhận các hạn chế về quy mô quân đội cũng như gia nhập liên minh.

Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 20/11, Phó Đại diện Thường trực Ukraine tại Liên hợp quốc Khrystyna Hayovyshyn xác nhận Ukraine đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình từ Mỹ và bày tỏ sự ủng hộ đối với ý định của Tổng thống Mỹ về việc chấm dứt xung đột với Nga.

Tuy nhiên, bà Hayovyshyn nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn có những "lằn ranh đỏ" của nước này.

Bà tuyên bố, Ukraine sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát là "của Nga", cũng không đồng ý với bất kỳ hạn chế nào đối với quyền tự vệ của Ukraine và sẽ không chấp nhận những hạn chế đối với việc lựa chọn liên minh hoặc khối của Ukraine.

Kế hoạch hòa bình của Mỹ được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, yêu cầu Ukraine không gia nhập NATO và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.