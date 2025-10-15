Ukraine lệnh sơ tán quanh thị trấn Kupiansk

Một binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo D-30 về phía quân đội Nga, từ một địa điểm gần Kupiansk vào đầu tháng này (Ảnh: Reuters).

Lệnh sơ tán được thực hiện vào hôm 14/10 với lý do "tình hình an ninh ngày càng tồi tệ" tại một khu vực đã phải đối mặt với làn sóng các cuộc tấn công dữ dội của Nga.

Ông Oleh Syniehubov, Thống đốc vùng Kharkov, đông bắc Ukraine, viết trên Telegram rằng tổng cộng 409 gia đình đã được yêu cầu rời khỏi 27 địa phương.

Một quan chức khác tại khu vực bị ảnh hưởng sau đó nói với đài truyền hình công cộng Suspilne rằng, danh sách các địa phương cần sơ tán đã được mở rộng lên 40.

Bản đồ khu vực Kupiansk (Ảnh: CBS).

Trong nhiều tháng, các lực lượng Nga đã tấn công và tiến công vào thành phố Kupiansk, được coi là mục tiêu chính trong cuộc tiến công về phía tây qua miền trung và miền đông Ukraine trong cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua.

Ban đầu các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thị trấn này trong những tuần đầu của cuộc xung đột nhưng sau đó Kiev đã giành lại được vào cuối năm đó.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đang bảo vệ các khu vực tiền tuyến quan trọng, bao gồm Kupiansk. Trong những ngày gần đây, ông cũng đã nói về một cuộc phản công của Ukraine gần thị trấn Dobropillia ở xa hơn về phía nam.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin đã nói với các sĩ quan cấp cao rằng các lực lượng của Nga nắm giữ lợi thế chiến lược trên khắp các khu vực tiền tuyến.