Nga công phá thành trì nóng nhất, Ukraine dồn quân giữ phòng tuyến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) với Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (bên phải) trong chuyến đi tới Kharkov và Zaporizhzhia (Ảnh: Văn phòng báo chí Tổng thống Ukraine).

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 7/9 tuyên bố lực lượng Ukraine đã mất 5km2 nhưng đã giành lại quyền kiểm soát 26km2 tại khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk vào tháng 8.

Theo quân đội Ukraine, trong suốt chiến dịch mùa hè, lực lượng Nga đã ưu tiên các hoạt động xung quanh Pokrovsk, triển khai các đơn vị tấn công. Quân đội Ukraine cho biết những đơn vị này đã tiến vào thành phố Pokrovsk trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng đã bị đẩy lùi.

Theo tướng Syrskyi, tỷ lệ mất và giành lại lãnh thổ tương tự cũng được quan sát thấy gần thị trấn Dobropillia, nơi lực lượng Nga đã đạt được bước tiến ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ vào đầu tháng 8 thông qua việc sử dụng chiến thuật xâm nhập.

"Trục Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực đầy thách thức. Trong tuần qua, các đơn vị của chúng tôi đã đẩy lùi khoảng 350 đợt tấn công của đối phương", tướng Syrskyi nói.

"Đây là nơi lực lượng Nga tập trung nỗ lực chính, tập hợp lực lượng tấn công lớn nhất nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi", tướng Syrskyi nói thêm.

Thông tin trên cho thấy tần suất gia tăng các hoạt động phản công từ phía Ukraine, sau khi lực lượng Kiev duy trì thế phòng thủ chiến lược dọc theo tiền tuyến ở miền Đông Ukraine trong gần hai năm qua.

Các cuộc phản công này thường do các đơn vị thuộc Lực lượng xung kích Ukraine, một nhánh mới của Lực lượng vũ trang Ukraine do tướng Syrskyi thành lập hồi tháng 8, chỉ huy.

Vào những ngày đầu tháng 9, Trung đoàn xung kích 425 của Ukraine, thường được gọi là Skelia, tuyên bố giành lại hai ngôi làng xung quanh Pokrovsk khỏi lực lượng Nga gồm Novoekonomichne và Udachne.

Nga vẫn tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công trên bộ ở miền Đông Ukraine, tập trung phần lớn lực lượng vào thành trì Pokrovsk nhằm chiếm giữ trung tâm hậu cần chiến lược này.

Theo trang tin RBC Ukraine, 184 cuộc giao tranh đã diễn ra trên tiền tuyến trong ngày 5/9. Phần lớn các cuộc giao tranh diễn ra theo hướng Pokrovsk, nơi lực lượng Nga đang nỗ lực tiến quân.

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ (Ảnh: Economist).

Lực lượng phòng vệ Ukraine tuần trước thông báo quân đội Nga đang chuẩn bị cho một "cuộc đột phá quyết định" tại khu vực Pokrovsk. Để đạt được mục tiêu này, Ukraine cho biết Nga đang điều động lực lượng và thiết bị vào thành phố Pokrovsk.

Lực lượng Nga gần đây đã tái triển khai các đơn vị lính thủy đánh bộ giàu kinh nghiệm đến Pokrovsk và điều chỉnh chiến thuật.

Lực lượng Nga đang cố gắng xâm nhập sâu hơn vào thành phố Pokrovsk theo từng nhóm nhỏ hoặc thậm chí từng cá nhân, cố gắng tránh giao tranh trực tiếp với quân đội Ukraine.

"Mục tiêu chính của đối phương tại Pokrovsk: tiếp cận càng gần càng tốt các vị trí của lực lượng điều khiển máy bay không người lái hoặc kíp vận hành súng cối, cố gắng phân tán lực lượng phòng thủ của chúng ta, giành được vị trí mới và mở rộng ranh giới của vùng xám", tuyên bố của lực lượng Ukraine nêu rõ.

Trong khi đó, ở hai bên sườn thành phố, lực lượng Ukraine cho biết quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công bằng thiết giáp và các phương tiện. Bằng cách này, lực lượng Nga đang cố gắng cắt đứt hậu cần của lực lượng Ukraine và bao vây khu vực Pokrovsk.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine hồi tháng 7 tuyên bố quân đội Ukraine "kiên định" bảo vệ Pokrovsk khỏi các cuộc tấn công liên tiếp của bộ binh Nga. Vào tháng 6, tướng Syrskyi từng mô tả đây là "điểm nóng nhất trên toàn bộ chiến tuyến dài 1.200km".

Tầm quan trọng chiến lược của Pokrovsk chủ yếu được thể hiện ở vị trí địa lý độc đáo. Nơi đây đã trở thành trung tâm vận tải của miền Đông Ukraine, đồng thời là nút thắt then chốt cho các hoạt động quân sự.

Nằm ở trung tâm vùng Donbass, Pokrovsk là nút giao thông quan trọng nối liền Donetsk và Dnipropetrovsk. Hai tuyến cao tốc H15 và M04 tại đây tạo thành một mạng lưới giao thông xuyên suốt. Pokrovsk kiểm soát tuyến đường bộ huyết mạch giữa miền Trung Ukraine và Donbass.

Nếu quân đội Nga kiểm soát Pokrovsk, Moscow có thể mở ra tuyến đường phía tây Donbass và đặt nền móng cho các cuộc tấn công tiếp theo.

Pokrovsk không chỉ là một trung tâm vận tải quan trọng mà còn là một trong những trung tâm hậu cần của Ukraine. Nơi đây có các căn cứ dự trữ vật tư và bệnh viện dã chiến quy mô lớn, hỗ trợ các nhiệm vụ then chốt như cung cấp cho lực lượng ở tiền tuyến, vận chuyển thương binh và bảo trì trang thiết bị.

Suốt hơn một năm qua, lực lượng Moscow đã tìm cách kiểm soát thành phố này, bởi nếu Pokrovsk thất thủ, Nga có thể tiến sâu hơn, cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng và đặt các thị trấn khác do Ukraine kiểm soát vào tình thế bị đe dọa trực tiếp.