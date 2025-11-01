Ukraine lên kế hoạch loạt cuộc tấn công tầm xa

Binh sĩ Ukraine chiến đấu gần Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố ngắn gọn vào ngày 31/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và những người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SZRU) đã xác định "các mục tiêu ưu tiên cho các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine trong thời gian tới”, đồng thời tuyên bố các kế hoạch này sẽ sớm được thực hiện.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện mọi thứ", ông Zelensky nói.

Ukraine đang tích cực sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để tấn công các cơ sở chiến lược quan trọng của Nga.

Theo trang tin Kyiv Post, vào đêm 31/10, nhiều tiếng nổ đã vang lên trên lãnh thổ Nga. Máy bay không người lái đã tấn công các cơ sở năng lượng ở 3 khu vực cùng một lúc. Tại Oryol, sau vụ tấn công vào nhà máy CHP, một phần thành phố đã bị mất điện.

Tại trạm biến áp Vladimirskaya, một đám cháy đã bùng phát sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đây là một trong những trạm cao thế quan trọng của vành đai năng lượng xung quanh Moscow. Trạm này truyền tải điện từ các nhà máy điện hạt nhân và nhiệt điện đến thủ đô của Nga.

Đêm 31/10, người dân đã báo cáo về các vụ nổ trong khu vực nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở Yaroslavl. Trong vụ tấn công, sân bay địa phương ở Yaroslavl cũng đã bị đóng cửa.

Trước đó, theo Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine, vào đêm 23/10, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở miền trung Nga.

Vào ngày 21/10, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công nhà máy hóa chất Bryansk bằng tên lửa Storm Shadow.

Các cơ quan tình báo Ukraine ngày 31/10 tuyên bố từng phá hủy một hệ thống phóng cho 3 tên lửa đạn đạo Oreshnik tại bãi phóng Kapustin Yar ở vùng Astrakhan của Nga.

"Đó là một nhiệm vụ rất thành công. Mục tiêu phá hủy đã đạt 100%. Đây là điều chúng tôi chưa từng công bố trước đây... Nó xảy ra trước khi cái tên “Oreshnik” được sử dụng rộng rãi", ông Vasyl Maliuk, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), cho biết.

Theo ông Maliuk, Ukraine đã tấn công 160 cơ sở sản xuất và lọc dầu của Nga kể từ đầu năm, trong đó có 20 cơ sở bị tấn công chỉ riêng trong tháng 9 và tháng 10.

“Các mục tiêu gồm 6 nhà máy lọc dầu, 2 cảng dầu, 3 kho chứa dầu và 9 trạm bơm dầu. Điều này đã dẫn đến sụt giảm 20% thị trường nhiên liệu nội địa của Nga và làm giảm 37% công suất lọc dầu. Đây là những mục tiêu quân sự chính đáng. Hoạt động sản xuất và lọc dầu chiếm 90% ngân sách quốc phòng của Nga”, quan chức Ukraine cho biết thêm.

BBC ước tính ít nhất 57 khu vực của Nga đã bị gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu sau các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố các cuộc tập kích nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Moscow hiện chưa lên tiếng về các thông tin do Ukraine công bố về các vụ tấn công vào lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định Moscow sẽ đáp trả “áp đảo” đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào sâu lãnh thổ.