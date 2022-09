Ukraine họp khẩn hội đồng an ninh, sắp ra quyết định quan trọng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, cuộc họp khẩn giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Hội đồng Quốc phòng - An ninh sẽ diễn ra vào hôm nay 30/9.

Trong video phát biểu hàng đêm hôm 29/9, ông Zelensky cho biết: "Ngày mai lại là một ngày chiến đấu khác nữa của chúng ta, một ngày khác trên con đường chiến thắng. Đó sẽ là một ngày đặc biệt? Nó sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với an ninh và hòa bình, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ bởi vì hàng triệu người Ukraine đang chiến đấu cho mục tiêu này. Một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Quốc phòng và An ninh sẽ diễn ra vào ngày mai. Chúng ta sẽ đưa ra các giải pháp".

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia, ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng - An ninh Ukraine, cho hay: "Tôi tin rằng những quyết định cơ bản và quan trọng liên quan đến đất nước sẽ được đưa ra tại cuộc họp". Tuy nhiên, ông không bình luận thêm liệu đó có thể là quyết định nào.

Hội đồng Quốc phòng - An ninh Ukraine gồm thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao, người đứng đầu cơ quan an ninh và các chỉ huy quân sự. Hội đồng này có nhiệm vụ tham vấn cho Tổng thống Zelensky về các chính sách an ninh quốc gia.

Thông tin về cuộc họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine được đưa ra không lâu sau khi Nga công bố kế hoạch ký thỏa thuận sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraine với đại diện các chính quyền thân Moscow ở đó. Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ký kết các thỏa thuận sáp nhập vùng Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk tại buổi lễ diễn ra vào 15h chiều nay theo giờ địa phương (19h giờ Việt Nam). Đây là bước mở đường để Nga sáp nhập 15% lãnh thổ Ukraine vào lãnh thổ của mình như từng làm với bán đảo Crimea năm 2014 sau cuộc trưng cầu gây tranh cãi.

Ukraine tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu, đồng thời cảnh báo bất cứ hành động nào của Nga nhằm sáp nhập lãnh thổ Ukraine sẽ khiến triển vọng đàm phán đổ vỡ.

Trên chiến trường, Ukraine tiếp tục phản công. Tổng thống Zelensky hôm qua cho biết, ông đã nhận được "những kết quả mới tích cực của quân đội trên chiến trường", ngoài ra Kiev cũng nhận thêm khí tài từ các đối tác.

AFP đưa tin, lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Kupiansk ở Đông Bắc, đẩy lùi binh sĩ Nga khỏi đây. Trước đó, Kupiansk được coi là đầu mối quan trọng trong mạng lưới tiếp vận của Nga cho mặt trận Đông Bắc Ukraine.

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) dẫn nguồn thạo tin cũng cho biết, Ukraine đã giành lại thêm một số làng mạc quanh thành phố Lyman ở vùng Đông Bắc, cách thành phố Kharkov khoảng 160km về phía đông nam. ISW nhận định, nếu Ukraine kiểm soát Lyman sẽ tạo ra mối đe dọa với lực lượng của Nga ở Lugansk.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.