Thợ lặn Ukraine nghi liên quan tới vụ phá hoại đường ống Nord Stream bị bắt

Khí đốt bị rò rỉ sau vụ đường ống Nord Stream bị phá hoại hồi năm 2022 (Ảnh: Reuters).

Bị cả Nga lẫn phương Tây mô tả là hành động phá hoại, các vụ nổ xảy ra năm 2022 đã ảnh hưởng lớn tới nguồn cung khí đốt Nga sang châu Âu. Chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ việc, và Ukraine đã khẳng định họ không có liên quan tới vụ việc.

“Ông ấy bị bắt sáng nay tại một thị trấn gần Warsaw”, luật sư của Volodymyr Z., ông Tymoteusz Paprocki, cho biết.

Sau đó, thông tin này được người phát ngôn của văn phòng công tố vùng Warsaw xác nhận.

Ông Paprocki nói rằng nhóm bào chữa của Volodymyr Z. sẽ phản đối việc dẫn độ sang Đức, lập luận rằng việc thực thi lệnh bắt giữ châu Âu đối với thân chủ ông là không thể chấp nhận được trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine đang xảy ra.

Trong tuyên bố riêng gửi báo chí, ông Paprocki nói: “Thân chủ tôi không làm gì sai và khẳng định vô tội. Ông ấy không phạm tội nào gây thiệt hại cho Đức".

Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố Liên bang Đức chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Các công tố viên Ba Lan sẽ tổ chức họp báo về vụ việc.

Hồi tháng 8, cảnh sát Italy đã bắt giữ một người đàn ông Ukraine khác, bị nghi là người điều phối các vụ tấn công. Người này, chỉ được xác định là Serhii K., đang chuẩn bị kháng cáo lên tòa tối cao Italy sau khi tòa cấp dưới ra lệnh dẫn độ sang Đức.

Cơ quan công tố Ba Lan từng nói rằng họ đã nhận được lệnh bắt giữ châu Âu do Berlin ban hành liên quan đến vụ tấn công đường ống Nord Stream, nhưng nghi phạm khi đó đã rời khỏi Ba Lan.

Theo các báo Süddeutsche Zeitung và Die Zeit cùng đài truyền hình ARD (Đức), các điều tra viên Đức tin rằng Volodymyr Z. là thành viên trong nhóm đã gài thuốc nổ.

Các vụ nổ đã phá hủy 3/4 đường ống Nord Stream đưa khí đốt Nga sang Đức trên biển Baltic.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều mở cuộc điều tra. Phía Thụy Điển cho biết họ tìm thấy dấu vết thuốc nổ trên nhiều vật thể được trục vớt từ hiện trường, khẳng định đây là hành động phá hoại có chủ ý.

Các cuộc điều tra của Thụy Điển và Đan Mạch đã khép lại hồi tháng 2 mà không xác định được nghi phạm nào.