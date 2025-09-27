Nga phản ứng cứng rắn sau lời đe dọa của Tổng thống Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) liên tục đưa ra những lời đe dọa. Điều này là vô trách nhiệm và một lần nữa cho thấy chính quyền Kiev chỉ quan tâm đến chiến tranh chứ không phải hòa bình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 26/9, bình luận về lời đe dọa do nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra gần đây.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Mỹ Axios, Tổng thống Zelensky tuyên bố giới chức Nga phải biết vị trí hầm trú bom ở đâu.

"Họ phải biết hầm trú ẩn bom ở đâu. Họ cần biết điều đó. Nếu họ không chấm dứt chiến tranh, họ sẽ cần tới chúng trong mọi trường hợp", ông Zelensky cảnh báo.

"Họ phải biết rằng chúng tôi, những người Ukraine, sẽ đáp trả họ mỗi ngày. Nếu họ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Zelensky, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nhà lãnh đạo Ukraine rằng, nếu Nga giải phóng kho vũ khí của mình, việc trốn trong hầm trú bom sẽ vô ích.

“Ông ấy nói rằng Điện Kremlin cần biết hầm trú bom ở đâu để có thể ẩn náu khi ông ấy sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ. Điều mà ông ấy cần hiểu là: Nga có vũ khí mà không hầm trú bom nào có thể bảo vệ được. Người Mỹ cũng nên nhớ điều này", ông Medvedev cảnh báo.

Trong những tháng qua, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Thông qua những cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine là cách thức mới nhất của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao lực lượng vốn rất khốc liệt. Kiev cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố trong 2 tháng qua, Ukraine đã tấn công 85 cơ sở quân sự hoặc công nghiệp quân sự trên lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ không quân, kho vũ khí và nhà máy.

Trong khi đó, Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong vài tháng qua. Moscow thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và các thành phố lớn của Ukraine bằng hàng trăm máy bay không người lái tấn công và mồi nhử nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, từ đầu năm đến nay, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 4.700km2 và giành được khoảng 205 khu định cư ở khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.