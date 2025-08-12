Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ đến điểm nóng Pokrovsk

Pokrovsk hiện là một trong những mặt trận nóng nhất giữa Nga và Ukraine (Ảnh: Pravda).

Ukrainska Pravda đưa tin, ngày 12/8, Quân đoàn 1 Azov tinh nhuệ thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết đã triển khai các đơn vị phòng thủ tại khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk nhằm chặn bước tiến của lực lượng Nga.

Quân đoàn 1 Azov cho biết lực lượng của họ đã có mặt tại khu vực này “vài ngày” trước và xác nhận tình hình theo hướng Pokrovsk “phức tạp và biến động”, khi quân Nga tìm cách tiến lên.

“Tình hình vẫn khó khăn và biến động. Đối phương cố gắng tấn công ở mặt trận này và chịu tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị”, quân đoàn Azov cho biết.

Ngày 11/8, có thông tin quân đội Nga đang tiến từng nhóm nhỏ về phía Dobropillia, vòng qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine.

Các nguồn tin mô tả đây là một trong những khu vực khó khăn nhất trên mặt trận Pokrovsk, nơi đang diễn ra một chiến dịch tấn công theo hướng Dobropillia và tuyến đường Dobropillia - Kramatorsk.

Khu vực này trước đây do Nhóm tác chiến - chiến thuật Pokrovsk phụ trách. Tuy nhiên, theo các nguồn tin quân sự, lực lượng này đã hoàn toàn thất bại trong việc giữ phòng tuyến tại khu vực nói trên.