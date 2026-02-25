Ukraine đáp trả cáo buộc của Nga về bom hạt nhân

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ tuyên bố của Nga vào ngày 25/2 rằng Pháp và Anh đang tìm cách cung cấp bom hạt nhân cho Ukraine. Ông Zelensky gọi đây là “sức ép về chính trị".

Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng Ukraine không sở hữu vũ khí hạt nhân, viện dẫn Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, theo đó London, Washington và Moscow cam kết bảo đảm độc lập và chủ quyền của Ukraine, không sử dụng vũ lực hoặc áp lực kinh tế để đổi lấy việc Kiev từ bỏ vị thế hạt nhân.

"Tôi thực sự muốn các quốc gia hạt nhân khác, chủ yếu là Mỹ, phản hồi lại (những tuyên bố của Nga)", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) nói rằng Pháp và Anh có thể cung cấp cho Ukraine các bộ phận cấu thành bom nguyên tử để Kiev tự lắp ráp và tuyên bố là sản phẩm nội địa, hoặc thậm chí chuyển giao một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh.

Theo SVR, các quan chức Anh và Pháp đang xem xét việc “chuyển giao bí mật các linh kiện, thiết bị và công nghệ sản xuất tại châu Âu có liên quan cho Ukraine”, đồng thời chuẩn bị một chiến dịch thông tin nhằm mô tả đó là do Ukraine tự phát triển.

SVR cho rằng một phương án khác đang được cân nhắc là cung cấp cho Ukraine đầu đạn TN-75 của Pháp, loại được sử dụng trong tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của nước này.

Nga không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc này.

Bình luận về tuyên bố của Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết bà không có thông tin về vấn đề này.

"Trung Quốc luôn khẳng định rằng vũ khí hạt nhân không thể được sử dụng và chiến tranh hạt nhân không được phép xảy ra. Các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân cần được nghiêm túc tuân thủ”, bà Mao Ning nhấn mạnh.

Một quan chức quốc phòng Anh nói với trang tin Kyiv Independent ngày 24/2 rằng "không có cơ sở" cho những tuyên bố gần đây của Nga, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi gọi thông tin này là "vô lý".

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, bất kỳ nỗ lực nào nhằm trao cho Ukraine năng lực hạt nhân sẽ phải đối mặt với “phản ứng kiên quyết” từ Nga và có nguy cơ dẫn đến “xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân”.

Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cảnh báo, Nga có đầy đủ năng lực để đáp trả nếu Anh và Pháp quyết định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Giới lãnh đạo Ukraine nhiều lần khẳng định họ đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân vào đầu những năm 1990 để đổi lấy các bảo đảm an ninh. Trên thực tế, kho vũ khí này chỉ là phần còn lại của kho dự trữ hạt nhân thời Liên Xô, vốn nằm trên lãnh thổ Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Các vũ khí hạt nhân nói trên vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, quốc gia kế thừa pháp lý duy nhất của Liên Xô.