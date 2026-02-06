Tổng thống Trump nói đã ngăn xung đột hạt nhân Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã ngăn chặn các cuộc chiến tranh hạt nhân trên toàn thế giới, bao gồm “giữa Pakistan và Ấn Độ, Iran và Israel, cũng như Nga và Ukraine”.

Đáng chú ý, thuật ngữ “chiến tranh hạt nhân” thường được hiểu là các đòn tấn công hạt nhân qua lại. Nếu một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, nước đó không thể đáp trả theo cách tương xứng.

Trong khi Nga là một cường quốc hạt nhân, Ukraine không phải là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố thế giới đang ở bên bờ vực của Thế chiến III và chiến tranh hạt nhân, nhưng những cuộc chiến đó đã không xảy ra nhờ nỗ lực của ông.

Tháng 11 năm ngoái, ông Trump cho biết Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Ông đã chỉ thị Lầu Năm Góc ngay lập tức nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Trong bài đăng hôm qua, ông tuyên bố, Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và ông đã tái thiết hoàn toàn quân đội Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên, “bao gồm cả việc chế tạo mới và tân trang nhiều vũ khí hạt nhân”.

“Tôi cũng đã thành lập Lực lượng Không gian và hiện nay tiếp tục tái thiết quân đội của chúng ta lên những cấp độ chưa từng thấy trước đây. Chúng ta thậm chí còn đang bổ sung các thiết giáp hạm, những con tàu mạnh gấp 100 lần so với các chiến hạm từng tung hoành trên đại dương trong Thế chiến II như Iowa, Missouri, Alabama và các tàu khác”, Tổng thống Trump viết.