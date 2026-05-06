Ukraine có thể mất 10-15 năm nữa để gia nhập EU

Trong một tuyên bố Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh về việc chính quyền Ukraine sẽ cần ít nhất 10-15 năm nữa để đáp ứng các yêu cầu chính cho việc gia nhập EU, Financial Times đưa tin.

Ngoài ra, vấn đề lớn nhất là hiện các nước trong liên minh vẫn chưa có lập trường thống nhất về thời gian và điều kiện gia nhập EU của Ukraine.

Một số quốc gia mở đường cho phép Ukraine tiến hành các thủ tục gia nhập nhanh hơn. Một phương pháp đang được Pháp và Đức xem xét, bao gồm hình thức thành viên hạn chế cho Ukraine với các quyền bị giảm bớt và không có quyền bỏ phiếu, nhưng lại có triển vọng hội nhập đầy đủ dần dần.

Tuy nhiên, EC đang tỏ ra nhiều hoài nghi hơn về vấn đề này.

Mặc dù vậy, các nước EU vẫn có sự đồng thuận chung về việc cần để Ukraine gia nhập vào cấu trúc của khối sau những bất đồng liên quan đến thời gian và hình thức gia nhập.

Ukraine đã có tư cách ứng cử viên gia nhập EU từ mùa hè năm 2022. Kiev sau đó cho biết họ hy vọng sẽ trở thành thành viên đầy đủ của EU trong năm 2026.

Nhưng tại thời điểm này, vấn đề mở rộng EU hơn nữa và việc kết nạp các quốc gia mới hiện đang được xử lý thận trọng, vì các quốc gia EU lo ngại về thực tế chia rẽ trong khối khi bỏ phiếu về các vấn đề chính trị lớn vốn đòi hỏi sự nhất trí cao.

Điều này không chỉ áp dụng cho Ukraine mà còn cho các ứng cử viên gia nhập EU khác.

Rất nhiều lời ủng hộ đối với tương lai EU của Ukraine, nhưng tư cách ứng cử viên thường khác với tư cách thành viên đầy đủ và những tuyên bố ủng hộ vẫn tránh các mốc thời gian, đồng thời cảnh báo rằng việc bỏ qua các khâu của chính sách mở rộng phức tạp của EU là một vấn đề thách thức.