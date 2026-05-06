EU - Ukraine lập liên minh mới, kêu gọi các bên tham gia

UAV đã tác động mạnh tới cục diện các cuộc xung đột trong thời gian qua (Ảnh: Reuters).

Theo đó, liên minh này sẽ hoạt động dựa trên kinh nghiệm thực chiến của Ukraine ở tiền tuyến. Theo thông cáo, công tác thành lập ban điều hành đầu tiên của liên minh đang được tiến hành.

Cuộc chiến Nga - Ukraine đã làm thay đổi nhận thức về tác chiến hiện đại, đặc biệt là việc sử dụng UAV trong các hoạt động tác chiến và các đòn tấn công tầm xa, đồng thời làm dấy lên những lo ngại an ninh rộng hơn trên khắp châu Âu.

“Những vụ vi phạm không phận lặp đi lặp lại gần đây đối với các quốc gia thành viên EU đã cho thấy tính cấp thiết của việc xây dựng một năng lực châu Âu linh hoạt, cơ động và hiện đại để đối phó với UAV", Ủy ban châu Âu cho biết.

Sáng kiến phòng thủ UAV EU-Ukraine được định hình như một phản ứng toàn diện trước các mối đe dọa đang gia tăng, nhằm cung cấp sự bảo vệ phối hợp trên toàn bộ các quốc gia thành viên EU.

Dự án được thiết kế để tập hợp các bên tham gia từ các quốc gia thành viên EU, Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) và Ukraine.

Sáng kiến này nhằm tăng cường hỗ trợ cho các nỗ lực quốc gia bằng cách thúc đẩy hợp tác sâu hơn với ngành công nghiệp và đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ đổi mới.

Việc lựa chọn các pháp nhân có chuyên môn liên quan đang được triển khai để thành lập ban điều hành đầu tiên của liên minh. Đây là bộ phận sẽ thiết lập các ưu tiên chiến lược và phối hợp với các liên minh năng lực của các quốc gia thành viên.

Các thành viên sáng lập sẽ được lựa chọn từ các ứng viên trong EU và Ukraine có kinh nghiệm trong công nghệ UAV quân sự. Liên minh dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong những tháng tới, với thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 25/5.

Sáng kiến ​​này được thiết kế để tập hợp các nhà sản xuất, các công ty khởi nghiệp và người dùng cuối máy bay không người lái từ thị trường chung EU và Ukraine, hợp tác với các quốc gia thành viên để giúp cung cấp “năng lực cụ thể” trong lĩnh vực này.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Ủy ban châu Âu đã trình bày một kế hoạch hành động nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ UAV đối với an ninh EU.

Kế hoạch này được thiết kế để hỗ trợ các quốc gia thành viên thông qua các biện pháp phối hợp bổ sung cho nỗ lực quốc gia, tập trung vào các ưu tiên chính như nâng cao mức độ sẵn sàng, mở rộng năng lực phát hiện, phản ứng phối hợp và tăng cường năng lực quốc phòng của EU.

Ủy ban châu Âu cũng đã công bố “lộ trình” quốc phòng của EU vào ngày 16/10/2025, trong đó xác định Ukraine là một thành phần then chốt trong khả năng sẵn sàng phòng thủ của khối và nêu kế hoạch thành lập một liên minh UAV với Ukraine.

“Bảo đảm an ninh mạnh nhất là một ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine mạnh và một quân đội Ukraine mạnh. Vì vậy, chúng tôi cũng đặt ra các cột mốc, bao gồm việc thành lập một liên minh UAV với Ukraine vào đầu năm tới”, nhà ngoại giao hàng đầu EU Kaja Kallas cho biết ngày 16/10/2025.

Trước đó, Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius nhận định, một liên minh phòng thủ châu Âu có thể tích hợp năng lực quốc phòng của các quốc gia thành viên EU, cũng như Ukraine, Anh và Na Uy. Theo ông, việc Ukraine gia nhập NATO là điều khó xảy ra, trong khi kịch bản EU kết nạp Kiev vẫn còn chưa rõ ràng. Vì vậy, ông cho rằng EU cần tìm cơ chế mới để hợp tác quốc phòng với Ukraine.