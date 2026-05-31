UAV Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu ở Nga

Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV ở vùng Zaporizhia (Ảnh: Reuters).

Động thái này đánh dấu một chiến dịch leo thang các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng.

Tại Saratov, khu vực trên sông Volga với một số nhà máy lọc dầu thường xuyên bị Ukraine tấn công trong những năm gần đây, thống đốc Roman Busargin cho biết, "cơ sở hạ tầng dân sự" đã bị hư hại.

Tại vùng Kirov, phía đông bắc Moscow và cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 1.300km, thống đốc Alexander Sokolov nhấn mạnh, UAV đã tấn công một cơ sở ở huyện Urzhumsky.

Các vùng Rostov, Voronezh và Belgorod, tất cả đều giáp biên giới với Ukraine, cũng báo cáo về những cuộc tấn công của Ukraine. " Ít nhất 3 người dân bị thương ở Belgorod", nguồn tin cho biết.

Trên bán đảo Crimea, thống đốc Sergei Aksyonov cho biết chính quyền đang áp đặt các hạn chế đối với việc bán xăng dầu. Ông không nói rõ lý do, nhưng theo nguồn tin, nguyên nhân có thể do Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng nhiên liệu ở tây nam Nga, gần Crimea, trong nhiều tháng qua.