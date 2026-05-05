Một phần còn lại của quả tên lửa rơi bên ngoài ga đường sắt Kramatorsk, Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga, Ukraine đồng loạt tuyên bố lệnh ngừng bắn

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4/5 đã công bố lệnh ngừng bắn với Ukraine trong 2 ngày 8-9/5 nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

"Theo quyết định của Tổng thống, Tổng tư lệnh quân đội Nga Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào ngày 8-9/5, để kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, bao gồm cuộc tấn công vào thủ đô Moscow, sẽ bị đáp trả bằng đòn trả đũa vào thủ đô của Ukraine.

Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn tạm thời, sẵn sàng chấm dứt xung đột với Nga.

"Chúng tôi tin rằng mạng sống con người là giá trị lớn lao không gì so sánh được, hơn hẳn việc kỷ niệm bất kỳ ngày lễ nào. Vì vậy, chúng tôi thông báo lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 0h ngày 6/5”, Tổng thống Zelensky nói.

Ông cho biết trong khoảng thời gian còn lại từ nay đến lúc đó, việc đảm bảo bắt đầu lệnh ngừng bắn là hoàn toàn khả thi về mặt thực tế.

“Chúng tôi sẽ hành động tương ứng bắt đầu từ thời điểm đó. Đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải thực hiện các bước đi thực chất để chấm dứt cuộc chiến, đặc biệt là khi Bộ Quốc phòng Nga tin rằng họ không thể tổ chức duyệt binh tại Moscow nếu không có thiện chí của Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, Ukraine cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào thông qua các kênh chính thống.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có cuộc đấu trí căng thẳng với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh minh họa: Unpar).

UAV Nga tập kích hạ tầng cảng Ukraine nhiều gấp gần 11 lần năm ngoái

Kyiv Independent đưa tin, Nga đã phóng hơn 800 UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine kể từ đầu năm, ông Oleksii Kuleba, Phó Thủ tướng Ukraine cho biết trên Telegram ngày 4/5.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tập kích của Nga vào tỉnh Odessa trên Biển Đen, trung tâm xuất khẩu quan trọng của Ukraine, đang gia tăng.

Các trận đánh phá của Nga đã tăng gần 11 lần so với năm 2025. "Hạ tầng cảng vẫn là mục tiêu chính trong những cuộc tấn công (của Nga)", ông Kuleba nói.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào năm 2022, hơn 900 cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine đã bị hư hại hoặc phá hủy từng phần, bao gồm 177 tàu dân sự, ông Kuleba công bố con số thống kê.

Bất chấp hàng loạt cuộc tấn công, các cảng của Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động, với gần 30 triệu tấn hàng hóa được thông qua trong năm 2026, theo lời Bộ trưởng Kuleba.

Phòng không Ukraine khai hỏa dồn dập ở Odessa, đánh chặn mục tiêu Nga (Video: Telegram).

Chính quyền Nga công bố danh sách hầm trú ẩn ở Tuapse

Chính quyền địa phương tại thành phố Tuapse, Nga, lần đầu tiên công bố danh sách chính thức các hầm trú ẩn dành cho dân thường, hơn 2 tuần sau khi UAV Ukraine liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực.

Danh sách, được đăng tải ngày 4/5, là một bảng tính cho thấy vị trí của 186 hầm trú ẩn, hầu hết nằm trong tầng hầm của các tòa nhà chung cư.

Các hầm trú ẩn có tổng sức chứa khoảng 38.600 người, so với dân số 61.000 người của Tuapse. Theo bảng tính, chỉ có số ít trong đó được liệt kê là dành cho người khuyết tật.

Một số thành phố gần biên giới với Ukraine, chẳng hạn như thủ phủ khu vực Belgorod (Tây Nam Nga), hiện đã lắp đặt các hầm trú ẩn bằng bê tông di động trên mặt đường.

Ngay cả những khu vực cách xa biên giới hàng trăm km, những biện pháp như vậy đang trở nên cần thiết do khả năng tấn công tầm xa ngày càng mở rộng của Ukraine.

Kể từ ngày 16/4, Tuapse, thành phố thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga, nơi đặt một trong những nhà máy lọc dầu, cũng là cảng xuất khẩu lớn nhất trên bờ Biển Đen, đã liên tục bị UAV Ukraine nhắm mục tiêu.

Nhà máy lọc dầu Tuapse thuộc vùng Krasnodar Krai, miền Nam Nga bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 20/4, sau khi bị UAV Ukraine đánh phá (Video: Telegram).

Giao tranh tiếp tục trên toàn bộ chiến tuyến

Kênh Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã phát động hàng loạt cuộc tập kích đường không vào khu vực giới tuyến, với UAV Geran hoạt động ở miền Bắc Ukraine. Các vị trí của Ukraine ở các vùng Kharkov, Dnipropetrovsk đã bị nhắm mục tiêu bằng bom lượn FAB.

Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục phóng UAV quy mô lớn vào lãnh thổ Nga. Thủ đô Moscow đã bị tấn công, có UAV đâm vào tòa nhà cao tầng sang trọng cách Quảng trường Đỏ chỉ hơn 6km.

Tại khu vực Liman, RFAF đang phát triển trên mặt trận rộng lớn. Ở sườn phía bắc, các nhóm nhỏ binh sĩ Nga đang mở rộng sự hiện diện gần Korovy Yar cũng như dọc theo trục Sosnovka - Aleksandrovaka, nhiều cuộc xâm nhập của AFU đã bị đẩy lùi gần Liman.

Các đơn vị Nga đang có mặt trên khu vực ngoại ô Rai-Aleksandrivka, hình ảnh định vị địa lý xác nhận sự tiếp cận của họ. Ngoài ra, có báo cáo về những thắng lợi lãnh thổ tiếp theo ở phía nam Liman.

Theo hướng Konstantinovka, AFU tập trung lực lượng để mở rộng vùng kiểm soát ở Chasov Yar, trong khi quân đội Nga đang củng cố vị trí chiến thuật của mình ở Konstantinovka và các vùng tiếp cận. Trọng tâm của các hoạt động chiến đấu là phía nam thành phố. Cả hai bên đang tiến hành hoạt động xâm nhập, tiền tuyến thay đổi rất nhanh.

Tính đến ngày 4/5, quân đội Nga được cho là đã kiểm soát khoảng 28% diện tích thành phố Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Kênh Military Summary đưa tin, trên trục Stepnogorsk (Zaporizhia), quân đội Ukraine đang tiếp tục phản công về phía Stepnohirsk nhưng đà tiến đã chững lại.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, tình hình vẫn rất năng động. Các chuyển động của tiền tuyến đang thay đổi nhanh chóng với tốc độ hoạt động gia tăng từ cả hai phía.

Ukraine có dấu hiệu hụt hơi, tổn thất nặng ở Zaporizhia

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã làm thất bại kế hoạch của lực lượng Kiev nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực Stepnogorsk.

Một lực lượng hỗn hợp gồm quân đội chính quy và Vệ binh Quốc gia Ukraine tiếp tục gây sức ép lên Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 RFAF trên cánh tây Zaporizhia. Lực lượng Moscow đang giữ vững phòng tuyến Stepnogorsk cũng như các vị trí gần thành phố.

Hầu hết làng Primorskoye, ngoại trừ vùng ngoại ô phía nam, cũng như các khu vực phía tây bắc Stepnogorsk, bao gồm cả Pavlovka, đều nằm trong "vùng xám". Áp lực liên tục buộc Sư đoàn 7 RFAF phải tăng cường phòng thủ để ngăn chặn sự cô lập các đơn vị riêng lẻ.

Mục tiêu của Bộ chỉ huy Kiev là tái chiếm hoàn toàn Primorskoye, vòng qua Stepnogorsk từ phía nam nhằm liên kết với các đơn vị đang tiến về phía nam Pavlovka. Điều này sẽ tạo ra mối đe dọa bao vây thành phố và các vị trí trọng yếu của Nga, bao gồm cả nhà máy Tavrichesky.

Mặc dù đã triển khai lực lượng đáng kể đồng thời chịu tổn thất nặng nề, quân đội Ukraine vẫn không thể chiếm Stepnogorsk hoàn toàn. Kể từ nửa cuối tháng 4, lực lượng Kiev đã cố gắng thực hiện kế hoạch đi đường vòng khác, nhưng ý định này cũng không thành công.

Ukraine được cho là đã mất đà phản công trên cánh tây Zaporizhia sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề (Ảnh: Readovka).

Trên thực tế, AFU chỉ thành công trong việc tạo ra tình huống mà việc gây áp lực hơn nữa có vẻ khả thi nhưng điều này đòi hỏi hành động kéo dài trong khi sẽ phải hứng chịu tổn thất đáng kể.

Bước tiến của Ukraine đang bị cản trở bởi các đơn vị Moscow trấn giữ Stepovoye, Shcherbaki, Malye Shcherbaki và Pavlovka. Những nỗ lực tiến công về phía nam Pavlovka thường xuyên bị chặn đứng bởi các cuộc phản công của lính dù Nga.

Ở phía nam Primorskoye, lực lượng Kiev cũng không thể tận dụng được những thành quả đạt được do khả năng cơ động hạn chế. Để liên kết với nhóm quân phía nam Pavlovka, họ phải di chuyển qua hành lang hẹp giữa Primorskoye và Stepnogorsk, điều này làm phức tạp đáng kể nhiệm vụ.

Câu hỏi liệu Ukraine có thể hoàn thành chiến dịch hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Với những tổn thất đã gánh chịu, cơ hội của họ dường như rất mong manh. Tuy nhiên, chính cái giá phải trả cho những hành động đã thực hiện có thể thúc đẩy Bộ chỉ huy Kiev tiếp tục cuộc phản công.

Căng thẳng liên tục leo thang, nhưng đối với phía Ukraine, tình hình ngày càng khó khăn hơn do sự hao mòn lực lượng trong giai đoạn then chốt của chiến dịch.

Nga tấn công Liman trên mặt trận rộng lớn

Tại khu vực Liman, Cụm tác chiến phía Tây RFAF tiếp tục phát triển vào thành phố trên nhiều mũi khác nhau.

Ở sườn phía bắc, các nhóm binh sĩ Nga đang di chuyển gần Korovy Yar và trong rừng dọc theo tuyến Sosnove - Aleksandrovka, tiến về phía Studenka cũng như biên giới giữa Donetsk - Kharkov, bao vây Svyatogorsk từ phía bắc.

Ở vùng ngoại ô Svyatogorsk, vẫn còn "vùng xám" khá lớn. Cho đến nay, binh sĩ Nga vẫn chưa bắt đầu đột phá thành phố, mặc dù họ đã tiếp cận vùng ngoại ô. Các nhóm nhỏ tiếp tục giao tranh trong rừng và vùng nước đọng phía nam Yarovaya.

Phía đông Liman, các đơn vị Moscow đã chiếm được thêm một số cứ điểm lớn. Tuy nhiên, vẫn còn các điểm kháng cự của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 4/5. Moscow tiến hành nhiều mũi đột phá cùng lúc, giao tranh diễn ra trên diện rộng (Ảnh: Rybar).

Ở phía nam, RFAF đã tiến đến tận vùng ngoại ô của 2 làng Stary Karavan và Brusovka. Tại đó, binh sĩ Nga đang đào hào trong các khu rừng xung quanh. Việc chiếm giữ chúng hiện tại là vô ích: trong môi trường UAV hiện nay, rừng an toàn hơn nhiều so với bất kỳ khu vực dân cư nào, chứ chưa nói đến ngôi làng nhỏ chỉ có vài tầng hầm.

Gần Ozernoye, đợt xâm nhập của AFU gần sông Seversky Donets đã bị đẩy lùi. Tại đó, các nhóm nhỏ của Ukraine vượt qua khu vực đầm lầy để tiếp cận phía sau các đơn vị Moscow.

Khu vực này hiện đã được giải RFAF giải tỏa, cùng với Zakotnoye lân cận, trong thời gian tới, cuộc tấn công của quân đội Nga rất có thể sẽ bùng nổ dữ dội, đặc biệt là khi các lực lượng lân cận thuộc Cụm tác chiến phía Nam tiếp tục chiến đấu giành làng Krivaya Luka, nơi mà, như Rybar đã đưa tin ngày 3/5, họ đang đạt được những tiến bộ đáng kể.

Nga thọc sâu vào Konstantinovka

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực Konstantinovka khi Cụm tác chiến phía Nam RFAF tiến sâu vào trung tâm thành phố, kênh Rybar đưa tin.

Hôm 3/5, lực lượng Moscow đã tiến về phía nam của làng, giờ đây bằng chứng về các cuộc đột phá mới đã xuất hiện trên vùng ngoại ô phía đông gần Novodmitrivka. Việc AFU đã tiến hành oanh tạc một trạm biến áp cho thấy vị trí các nhóm xung kích Nga. Do đó, có khả năng lực lượng Moscow đã tiến sâu hơn một chút giữa Novodmitrivka và Krasnoye.

Rõ ràng là có những khó khăn do có nhiều không gian mở, đồng thời lực lượng Kiev tiếp tục kiểm soát không chỉ Krasnoye và Nikolayevka, mà còn cả một phần Chasov Yar, nơi họ đang tăng cường phản công tại khu phố Shevchenko, gần đường Rudnik số 9.

Quân đội Nga xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, lực lượng Ukraine phản công quyết liệt (Ảnh: Rybar).

Tại trung tâm thành phố, AFU đang chịu tổn thất do các hoạt động của các phi công điều khiển UAV Nga, những người đang phá hủy một cách có hệ thống các phương tiện vận tải và xe bọc thép Ukraine. Mặc dù vậy, ngay cả trên bộ, lực lượng Kiev vẫn duy trì mật độ quân khá cao trong thành phố, điều này rõ ràng ảnh hưởng đến bước tiến của Nga.

Kênh Military Chronicles dẫn nguồn tin từ phía Ukraine báo cáo rằng RFAF đã đạt được tiến triển tốt trên sườn phải của Konstantinovka. Hầu hết khu vực trống giữa các khu ngoại ô phía đông bắc của khu rừng sồi và khu dân cư nông thôn Khimik đã được giải tỏa, và đã ghi nhận binh sĩ Nga đã mở thông được lối vào đường Virolyubovskaya.

Quân đội Nga thọc sâu vào trung tâm thành phố Konstantinovka, chiếm thêm khu vực màu vàng (Ảnh: Military Chronicles).

Khó khăn nằm ở chỗ phần lớn khu vực này trước đây là nhà tư nhân, trong khi lực lượng Kiev đã bố trí phòng thủ sâu hơn một chút: tại nhà máy Stroysteklo và khu đất của một nhà máy luyện kim. Xét theo tiến độ, Bộ chỉ huy Moscow đã quyết định để dành những khu vực này cho giai đoạn tiếp theo, để tập trung nỗ lực vào các cuộc tấn công bọc sườn.