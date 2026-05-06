Ukraine để ngỏ gia hạn ngừng bắn với Nga

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, Ukraine đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn với Nga nhằm bảo vệ mạng sống con người và khôi phục an ninh.

Theo ông Budanov, đề xuất ngừng bắn do Kiev khởi xướng thể hiện mong muốn chân thành từ phía Ukraine trong việc thiết lập hòa bình, không gắn liền với các ngày cụ thể, mà vì mục đích cứu người và đảm bảo an ninh.

Ông nêu rõ, nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện từ 2 phía, nó có thể sẽ được gia hạn.

"Nếu lệnh ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nhận được sự đáp lại từ phía Nga, chúng tôi sẽ gia hạn nó. Điều này sẽ mang lại cho chúng tôi hy vọng, dù là nhỏ nhoi, về việc thiết lập một nền hòa bình lâu dài", người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine nói.

Ông cho biết, động thái tiếp theo phụ thuộc vào Nga. "Chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi động thái của họ và sẵn sàng cho mọi diễn biến của sự việc", ông Budanov nhấn mạnh.

Hôm 4/5, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố sắc lệnh từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn với Ukraine vào ngày 8/5 và 9/5 để kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn với Nga bắt đầu từ 0h ngày 6/5. Ông nói thêm, các lực lượng Ukraine sẽ hành động theo nguyên tắc có đi có lại.