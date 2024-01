Ukraine có thể đã bí mật đàm phán với các nước về kế hoạch hòa bình

Lính Ukraine tập trận gần Kiev (Ảnh: Reuters).

Bloomberg dẫn lời các quan chức giấu tên ngày 9/1 cho biết, các đại diện từ Ukraine, các nước thuộc Nhóm G7 và một số quốc gia khác, đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình bí mật tại Riyadh vào tháng 12 năm ngoái.

Ngoài các nước G7, các đại diện từ Ấn Độ, Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham dự cuộc đàm phán với Ukraine.

Các nguồn tin cho biết, các nước chủ chốt khác như Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Brazil được mời tham dự cuộc họp bí mật, nhưng không cử đại diện. Brazil chỉ gửi một tuyên bố bằng văn bản.

Nga không được mời tham dự cuộc họp. Moscow mô tả các cuộc họp bí mật ở Riyadh là một "trò hề", Bloomberg đưa tin.

Các cuộc đàm phán không mang lại kết quả cụ thể, nhưng thể hiện những nỗ lực của Ukraine và các đồng minh nhằm lôi kéo các nước bên ngoài phương Tây ủng hộ công thức hòa bình của Kiev.

Công thức hòa bình của Ukraine kêu gọi rút toàn bộ quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, thả tất cả tù nhân chiến tranh và những người bị trục xuất. Đề xuất của Ukraine cũng kêu gọi Nga bồi thường chiến tranh, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an toàn hạt nhân.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2/2022. Các quốc gia phương Tây đáp trả bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Moscow, đồng thời tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga và Ukraine đã tổ chức một số vòng đàm phán nhưng không đạt được kết quả. Moscow cáo buộc phương Tây gây sức ép khiến Kiev rút khỏi đàm phán vào phút chót, khi Nga và Ukraine sắp đạt được thỏa thuận hòa bình.

Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phương Tây bắt đầu hụt hơi, khó đáp ứng viện trợ lâu dài cho Ukraine.

Truyền thông Mỹ dẫn lời một số quan chức giấu tên cho hay, lãnh đạo Mỹ và châu Âu "đang âm thầm trao đổi với phía Ukraine về các cuộc đàm phán tiềm tàng với Nga nhằm chấm dứt xung đột".

Truyền thông Đức dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và Đức đã tìm cách đưa Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga bằng cách giảm viện trợ quân sự cho Kiev, khiến chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có rất ít lựa chọn. Nguồn tin cũng nói rằng, các nước này cũng lên kế hoạch B cho kịch bản xung đột đóng băng.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch phản công của Ukraine không đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Economist gần đây, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny nói rằng xung đột đã rơi vào trạng thái đình trệ dọc theo chiến tuyến rộng lớn và rất có thể sẽ không có bước đột phá mạnh mẽ nào.

Mặc dù vậy, Kiev tuyên bố sẽ không nhượng bộ Nga về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Tổng thống Zelensky muốn Ukraine tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ, khôi phục biên giới được quốc tế công nhận năm 1991, bao gồm bán đảo Crimea.