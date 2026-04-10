Ukraine có nguy cơ thiếu nhiên liệu cho máy bay chiến đấu

Các máy bay F-16 xuất hiện ở Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

"Cuộc khủng hoảng lớn nhất do hậu quả của cuộc chiến Vùng Vịnh vẫn còn ở phía trước, đó là trên thị trường nhiên liệu máy bay", chuyên gia Ukraine kiêm người đồng sáng lập công ty ngân hàng đầu tư FinPoint, Sergey Budkin, nhận định.

Theo chuyên gia này, việc mất đi 20% lượng dầu từ khu vực này đã gây ra tác động không cân xứng đối với thị trường nhiên liệu phản lực.

"Tại sao điều này lại quan trọng đối với Ukraine? Bởi vì các máy bay F-16 và Mirage (máy bay chiến đấu do Pháp sản xuất) được nạp loại nhiên liệu hiện đã đắt gấp đôi so với trước xung đột. Việc định mức nhiên liệu ở châu Âu (rất có khả năng xảy ra) có thể hạn chế nguồn cung cho không quân Ukraine", ông Budkin giải thích.

Ukraine đã nhận được những tiêm kích F-16 đầu tiên từ Hà Lan và Đan Mạch vào năm 2024. Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất này đã được triển khai để tăng cường lá chắn bầu trời của Ukraine và giúp đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Nga.

Ngoài máy bay của Hà Lan, Ukraine đã được Đan Mạch hứa cung cấp 19 máy bay F-16, Bỉ hứa cung cấp 30 máy bay và Na Uy 6 chiếc.

Việc vận hành phi đội này hiện là một thách thức không nhỏ với Ukraine do nguồn cung năng lượng thế giới bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra từ cuối tháng 2.

Vào ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một lệnh ngừng bắn song phương kéo dài 2 tuần với Iran. Theo ông, các bên đã giải quyết được gần như tất cả các vấn đề gây tranh cãi, và Washington coi đề xuất 10 điểm của Tehran là cơ sở làm việc cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Giới chức Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra dựa trên sự sẵn sàng của Iran trong việc mở cửa eo biển Hormuz. Tehran đã đồng ý ngừng các cuộc "tấn công phòng thủ" nếu không có các cuộc không kích nhằm vào nước này.

Mặc dù vậy, việc lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn rất hạn chế. Theo hãng tin TASS, Iran sẽ chỉ cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển. Iran cũng đang lên kế hoạch thu phí quá cảnh qua eo biển kể cả hậu xung đột.

Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phát biểu tại một buổi họp báo thường kỳ rằng Mỹ phản đối việc Iran thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, nhưng khả năng Washington và Tehran cùng theo đuổi lựa chọn này sẽ được thảo luận trong 2 tuần tới.