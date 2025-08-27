Ukraine cho phép công dân nhập quốc tịch 3 nước châu Âu, tiến tới là Mỹ

Một phụ nữ Ukraine giơ hộ chiếu khi đang chờ qua biên giới Mỹ - Mexico hồi tháng 5/2022 (Ảnh: Getty).

"Luật mới của Ukraine về quyền đa quốc tịch sẽ được mở rộng đầu tiên sang ba quốc gia châu Âu: Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc", Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào ngày 26/8 giờ địa phương.

Trước đó, quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cho phép công dân Ukraine sở hữu hộ chiếu nước ngoài.

Văn phòng Tổng thống cho biết, ông Zelensky đã thảo luận về luật mới này trong một cuộc họp của Đại hội Thế giới Ukraine vào ngày 26/8. Các quốc gia đầu tiên được áp dụng luật này sẽ là Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Sau đó, quyền đa quốc tịch sẽ được mở rộng sang Mỹ và Canada.

"Luật đã được thông qua, và trong tương lai gần, chính phủ sẽ thông qua các văn bản quy định cần thiết, và những quốc gia đầu tiên áp dụng các điều khoản này sẽ là Đức, Ba Lan, Séc, Mỹ và Canada", Tổng thống Zelensky viết trên mạng X.

"Đây là một bước tiến tới sự đoàn kết hơn nữa của người Ukraine trên toàn thế giới".

Quyền đa quốc tịch sẽ được công nhận cho người nước ngoài từ các quốc gia nói trên nộp đơn xin quốc tịch Ukraine, hoặc nếu công dân Ukraine nộp đơn xin quốc tịch tại các quốc gia này. Quyền này cũng sẽ được công nhận cho vợ/chồng người Ukraine của công dân nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác.

Luật mới, do chính Tổng thống Zelensky đệ trình vào mùa hè năm 2024, nêu rõ các điều kiện để sở hữu nhiều quốc tịch và đơn giản hóa thủ tục cho người nước ngoài muốn xin hộ chiếu Ukraine.

Luật này cũng thiết lập các căn cứ mới trong quy định bị tước quốc tịch, chẳng hạn như nhận hộ chiếu Nga hoặc phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga.

Luật này không áp dụng cho công dân Nga hoặc công dân của các quốc gia không công nhận toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Dự luật được coi là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm tăng cường mối quan hệ với người Ukraine sống ở nước ngoài.

Thông báo này được đưa ra cùng ngày Nội các Ukraine công bố các quy định đi lại được sửa đổi, cho phép nam giới từ 18-22 tuổi ra nước ngoài.

Từ khi bùng nổ xung đột vào tháng 2/2022 và áp đặt thiết quân luật, nam giới Ukraine từ 18-60 tuổi đã bị cấm ra nước ngoài.