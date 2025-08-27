Ukraine bất ngờ nới lỏng lệnh cấm xuất cảnh thời chiến

Ukraine nới lỏng lệnh cấm xuất cảnh thời chiến (Ảnh minh họa: UNN).

Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko ngày 26/8 thông báo trên Telegram: “Nam giới từ 18 đến 22 tuổi sẽ có thể xuất cảnh không hạn chế trong thời gian thiết quân luật. Quy định này áp dụng cho tất cả công dân trong độ tuổi liên quan”.

Thông báo cho biết thêm: “Quyết định này cũng áp dụng với những người đang ở nước ngoài vì nhiều lý do khác nhau. Chúng tôi mong muốn người Ukraine duy trì mối liên hệ với đất nước mình ở mức cao nhất có thể. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 27/8 khi nghị quyết được công bố chính thức”.

Trước đó, ngày 12/8, trong cuộc gặp với các đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo chính phủ nghiên cứu khả năng đơn giản hóa quy định xuất cảnh cho công dân nam Ukraine từ 18 đến 22 tuổi.

“Tôi đã chỉ đạo chính phủ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự xem xét khả năng đơn giản hóa thủ tục xuất cảnh cho những người Ukraine trẻ tuổi. Hiện nay, có giới hạn độ tuổi tại cửa khẩu đối với những người trên 18 tuổi. Tôi đề xuất nâng giới hạn này lên 22 tuổi để không còn rào cản trong việc xuất cảnh”, ông Zelensky phát biểu.

Ông nhấn mạnh thêm: "Tôi tin rằng đây là một sáng kiến tích cực và đáng giá, sẽ giúp nhiều người trẻ Ukraine duy trì mối liên hệ với đất nước và phát huy tiềm năng của họ, trước hết là trong lĩnh vực giáo dục, chủ yếu ở Ukraine".

Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra năm 2022, Ukraine áp đặt thiết quân luật, cấm hầu hết nam giới từ 18 tuổi đến 60 tuổi xuất cảnh. Hiện chỉ những người từ 25 tuổi trở lên mới thuộc diện có thể bị gọi nhập ngũ, nhưng lệnh cấm đi lại áp dụng cho toàn bộ nam giới trong độ tuổi này.

Quy định khiến nhiều thiếu niên rời Ukraine trước khi tròn 18 tuổi để tránh lệnh cấm. Theo khảo sát thực hiện hồi tháng 6 của viện NGL.media, năm 2024, chỉ có 197.000 sinh viên Ukraine nhập học các trường đại học và cao đẳng, mức thấp nhất trong 9 năm. Số học sinh phổ thông cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm.

Khảo sát cho thấy một bộ phận đáng kể trong số người rời đi là nam giới 17 tuổi, muốn đảm bảo quyền tự do di chuyển trước khi bước sang tuổi 18, khi họ sẽ bị cấm xuất cảnh.

Theo Ủy ban châu Âu, trẻ vị thành niên chiếm gần 1/3 số người đã rời khỏi Ukraine và đang được bảo vệ tạm thời tại Liên minh châu Âu vào cuối tháng 6.

Làn sóng ra đi này làm dấy lên lo ngại về tình trạng “chảy máu chất xám” lâu dài, khi các chuyên gia cảnh báo Ukraine có thể mất đi một phần đáng kể lực lượng trẻ tài năng và tham vọng nhất nếu xu hướng này không được kiềm chế.