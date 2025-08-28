Ukraine bổ nhiệm chính trị gia 39 tuổi làm đại sứ Mỹ

Bà Olha Stefanishyna từng là phó thủ tướng phụ trách hội nhập của Ukraine trong nhiều năm (Ảnh: Kyiv Post).

Trong bài phát biểu buổi tối 27/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo bổ nhiệm đại sứ mới của Ukraine tại Mỹ: Bà Olha Stefanishyna giữ chức phó thủ tướng phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương trong nhiều năm qua.

Sau khi trao đổi với bà Stefanishyna, ông Zelensky phát biểu: “Tôi đã nêu rõ các nhiệm vụ then chốt để cập nhật hoạt động của đại sứ quán và quan trọng nhất là triển khai đầy đủ mọi thỏa thuận đã đạt được ở Washington, như các thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump, chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng. Trên nhiều phương diện, an ninh lâu dài của Ukraine phụ thuộc vào quan hệ với Mỹ.

Hai đề xuất của Ukraine đang được đặt lên bàn và đều rất mạnh. Một là thỏa thuận về vũ khí cho Ukraine, và thỏa thuận còn lại là về UAV hiện đại cho Mỹ. Chúng tôi đang kỳ vọng vào những tiến triển nhanh chóng trong quan hệ của hai bên".

Tháng 7, Kiev và Washington đã ký một thỏa thuận UAV, theo đó Mỹ sẽ mua UAV và công nghệ đã qua chiến đấu từ Kiev để đổi lấy những loại vũ khí của Mỹ chưa được tiết lộ, mà ông Zelensky mô tả là “đôi bên cùng có lợi”.

Ngày 21/8, ông Zelensky cho biết Ukraine đã đề xuất một thỏa thuận với Mỹ “trị giá 50 tỷ USD trong vòng 5 năm với 10 triệu UAV mỗi năm”, kèm theo kế hoạch Kiev sẽ mua vũ khí của Mỹ trị giá 90 triệu USD.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal đã gặp Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg tại Kiev để thảo luận các bước thực hiện thỏa thuận này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kyiv Post, Đại sứ Steven Pifer cho rằng cam kết ngày càng tăng của châu Âu về các đảm bảo an ninh có thể là con đường đáng tin cậy nhất để Ukraine đạt được hòa bình.

Ông Zelensky cho biết hôm 27/8 rằng các thành viên trong chính quyền của ông sẽ gặp quan chức Mỹ tại New York vào ngày 29/8 như một phần trong nỗ lực chấm dứt chiến sự và hội nghị này có thể sẽ có sự tham gia của tân đại sứ.

Việc bà Stefanishyna được bổ nhiệm không phải là điều bất ngờ vì từ tháng 7, ông Zelensky tiết lộ ông đã xem xét bà cho vị trí này.

Bà Stefanishyna, 39 tuổi, đã làm việc trong lĩnh vực hội nhập châu Âu từ năm 2017, trừ giai đoạn 2019-2020, sau khi đảng Ukrainian Strategy của bà không giành đủ ghế để vào quốc hội.

Năm 2020, bà được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương, vị trí bà giữ cho đến năm 2024, khi từ chức và sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp. Bà cũng tiếp tục giữ chức quyền phó thủ tướng phụ trách hội nhập.

Tới tháng 7, bà được bổ nhiệm làm đặc phái viên của tổng thống Ukraine phụ trách hợp tác với Mỹ.

Bà Stefanishyna có bằng cấp từ cả Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Kiev và Đại học Kinh tế Quốc gia Odesa.

Bà tiếp quản vị trí đại sứ Mỹ từ Oksana Markarova, người giữ vai trò trưởng phái đoàn ngoại giao Ukraine ở Washington từ năm 2021.