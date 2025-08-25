Ông Zelensky nêu con đường hiệu quả nhất để chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/8 tuyên bố "cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo là con đường hiệu quả nhất để tiến về phía trước", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, Tổng thống Trump cho biết ông đã bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, tiếp theo là hội nghị thượng đỉnh 3 bên với nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Zelensky ngày 21/8 tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Putin sau khi Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh.

Tổng thống Putin đã nhiều lần hoài nghi về tính chính danh của Tổng thống Zelensky khi nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024. Do bối cảnh xung đột, vẫn chưa có cuộc bầu cử tổng thống mới nào được tổ chức tại Ukraine, trong khi chính quyền Kiev khẳng định ông Zelensky vẫn là tổng thống hợp pháp.

Các quan chức Nga cho biết họ lo ngại rằng nếu Tổng thống Zelensky ký thỏa thuận với Nga, một nhà lãnh đạo tương lai của Ukraine có thể phản đối thỏa thuận này với lý do nhiệm kỳ của ông Zelensky về mặt kỹ thuật đã hết hạn.

Ông Zelensky: Ukraine tập kích tầm xa vào Nga bằng vũ khí tự sản xuất

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Canada Mark Carney vào ngày 24/8, khi được hỏi về các báo cáo của phương Tây cho rằng Mỹ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS trong các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Zelensky khẳng định không có bất kỳ hạn chế nào như vậy đang được thảo luận.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã sử dụng vũ khí hoàn toàn do nước này sản xuất để tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ Nga mà không phối hợp với Washington.

"Chúng tôi sử dụng vũ khí của riêng mình để tự vệ và tập kích những nơi chúng tôi cho là cần thiết. Đây là quyền chủ quyền của chúng tôi, và chúng tôi không tham vấn ý kiến ​​của các quốc gia khác về vấn đề này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky nói thêm rằng các vũ khí do Ukraine phát triển như máy bay không người lái và hệ thống tên lửa đã chứng minh hiệu quả, cho phép Kiev hành động một cách tự chủ.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi báo Wall Street Journal, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh, đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra quy trình phê duyệt cấp cao bắt buộc đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa được cung cấp cho Ukraine, bao gồm tên lửa ATACMS và tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh - Pháp.

Các hệ thống này dựa trên dữ liệu dẫn đường do Mỹ cung cấp, điều này hạn chế việc sử dụng chúng nếu không có sự chấp thuận của Lầu Năm Góc.

Wall Street Journal cho biết quyết định thắt chặt kiểm soát việc sử dụng vũ khí phương Tây của Mỹ có liên quan đến nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tránh leo thang xung đột.

Tổng thống Trump hôm 21/8 tuyên bố Ukraine "không có cơ hội chiến thắng" nếu không được cho phép sử dụng vũ khí để tập kích các mục tiêu của Nga.

Ông Trump cũng nói rằng ông "kịch liệt" phản đối quyết định của chính quyền Mỹ trước đây cho phép Ukraine tập kích tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ.

Vào ngày 20/8, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Flamingo do nước này tự phát triển vào mùa đông này.

Ông Zelensky cho hay, Flamingo đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công, mô tả đây là tên lửa "thành công nhất" mà Ukraine hiện có. Ông tuyên bố tên lửa Flamingo có khả năng bay xa tới 3.000km.

Việc sở hữu năng lực tên lửa tầm xa của riêng mình được cho là một bước ngoặt đối với Ukraine trong nỗ lực làm suy yếu năng lực quân sự của Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào sâu lãnh thổ đối phương.

Trong hơn 3 năm xung đột, Ukraine bị cáo buộc từng thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự, sân bay và hạ tầng năng lượng của Nga. Ukraine cũng tập kích vào Moscow và các khu vực biên giới Nga, trong đó có vùng Kursk, buộc Nga phải điều động lực lượng đáp trả.

Nga nhiều lần cảnh báo các cuộc tập kích của Ukraine vào lãnh thổ, coi đây là rào cản lớn cho tiến trình hòa bình. Moscow cũng kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây dừng cấp vũ khí và viện trợ quân sự cho Kiev như một điều kiện để đàm phán giải quyết xung đột.