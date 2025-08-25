Tổng thống Ukraine tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine hôm 24/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cam kết sẽ tiếp tục "thúc đẩy Nga đi đến hòa bình".

"Cuộc đàm phán giữa 2 lãnh đạo là con đường hiệu quả nhất để tiến về phía trước", ông nói. Ông Zelensky một lần nữa kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với ông Putin.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine cũng bác bỏ lời kêu gọi về việc từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với bán đảo Crimea hoặc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

“Ngay tại km số 0 là nơi đánh dấu khoảng cách đến các thành phố Ukraine đến Donetsk, Lugansk, Crimea. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại ở cùng nhau như một quốc gia thống nhất. Đó chỉ là vấn đề thời gian”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Nga dưới mọi hình thức nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua, song bác bỏ nhượng bộ về lãnh thổ.

Sau các cuộc họp riêng với 2 nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đang sắp xếp một cuộc họp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ khả năng có cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky trong tương lai gần, cho rằng hiện tại chưa có đủ điều kiện cho một cuộc họp như vậy.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh, một thỏa thuận hòa bình cần phải đảm bảo Ukraine không gia nhập NATO, rút hết quân khỏi Donbass, công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng chỉ trích việc phương Tây thảo luận các đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự tham gia của Nga.

Về điều này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, 2 yếu tố then chốt đối với thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine là lãnh thổ và đảm bảo an ninh. Ông khẳng định Nga sẽ tham gia các cuộc đàm phán về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ukraine và các đối tác phương Tây những ngày qua bắt đầu thảo luận về những phương án đảm bảo an ninh cho Kiev hậu xung đột, trong đó có phương án triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine để hỗ trợ giám sát lệnh ngừng bắn.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Mỹ vẫn giữ quan điểm không triển khai quân đến Ukraine, nhưng tích cực tham gia để đảm bảo các cam kết an toàn cho Kiev.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố để ngỏ khả năng Mỹ hỗ trợ đường không cho Ukraine nếu Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 20/8 cho biết Mỹ đang cân nhắc tăng giá vũ khí bán cho châu Âu để trang trải chi phí bảo vệ bầu trời cho Ukraine trong tương lai.

"Chúng tôi đang bán vũ khí cho các nước châu Âu và sau đó họ chuyển cho Ukraine. Tổng thống Donald Trump đang tăng giá bán vũ khí thêm 10%, số tiền này có thể dùng để trang trải chi phí bảo vệ bầu trời Ukraine", ông nói.