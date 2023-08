UAV "sát thủ trên không" Nga bắn xuyên giáp, phá hủy xe tăng Ukraine

Trang tin quân sự Avia Pro ngày 22/8 đã đăng tải video ghi lại cuộc tấn công do máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga thực hiện nhằm vào một xe tăng Leopard 2A6 của lực lượng vũ trang Ukraine.

Cảnh quay từ UAV và thiết bị trinh sát tình báo của Nga cho thấy đạn bắn thẳng vào mục tiêu, xuyên qua lớp giáp của xe tăng, khiến phương tiện quân sự này phát nổ.

Theo Avia Pro, xe tăng của Ukraine đã bị hư hại trong cuộc giao tranh trước đó. Phương tiện này được cho là đã trúng mìn trong cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ của Nga.

UAV Nga lao thẳng mục tiêu, bắn cháy xe tăng Ukraine (Nguồn: Avia Pro).

UAV Lancet được chế tạo để thực hiện nhiệm vụ chính là trinh sát, tuy nhiên, máy bay không người lái này cũng có khả năng tấn công tự sát, đặc biệt trước mục tiêu có giá trị cao như hệ thống tên lửa đối phương.

Lancet được trang bị các cảm biến và camera tiên tiến mang lại cho người điều khiển góc nhìn toàn cảnh về chiến trường, cho phép xác định mục tiêu và tập kích hiệu quả.

Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công tự sát như cơ chế của một tên lửa không đối đất.

UAV này được đặt tên là "Lancet", tức là "dao mổ", vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như trong một cuộc phẫu thuật.

UAV Lancet của nhà thầu ZALA Aero được trang bị một số hệ thống định vị mục tiêu dựa trên tọa độ, quang điện tử. UAV này có kênh liên lạc đặc biệt để truyền hình ảnh các mục tiêu và xác nhận việc phá hủy chúng thành công.

Lancet có tốc độ khoảng 110km/h, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3kg cùng với việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh.

UAV Lancet (Ảnh: RT).

Lancet được nhận định là có thể gây ra thiệt hại lớn với các trang thiết bị quân sự của đối phương. Lancet có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12kg (gồm cả thuốc nổ).

Trước cuộc phản công rầm rộ của Ukraine diễn ra từ đầu tháng 6, Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine 10 xe tăng Leopard 1A5 và 18 xe tăng Leopard 2A6 hiện đại hơn cùng 40 xe Marder, đây là một phần trong chiến dịch viện trợ quân sự quy mô lớn của phương Tây.

Một số thiết bị hạng nặng do Đức sản xuất, bao gồm xe tăng Leopard, đã bị quân đội Nga phá hủy hoặc thu giữ sau khi bắt đầu chiến dịch ở Ukraine.

Theo các chuyên gia Nga, cuộc phản công của Kiev cho đến nay chưa mang lại bất kỳ kết quả khả quan nào hoặc giúp thay đổi đáng kể tình hình ở tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất hơn 43.000 quân nhân trong cuộc phản công. Hơn 4.900 vũ khí hạng nặng của Ukraine đã bị phá hủy kể từ đầu tháng 6, bao gồm 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng bánh lốp AMX-10 RC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất.