UAV của Trung Quốc nghi sao chép từ Mỹ bị đối tác nước ngoài "lạnh nhạt"

Dân trí Máy bay không người lái (UAV) CH-4B, vũ khí Trung Quốc bị nghi đã sao chép Predator của Mỹ, được cho bị một số đối tác nước ngoài tỏ ra không mặn mà vì một số lý do.

UAV CH-4B của Trung Quốc (Ảnh: Eurasian Times).

Eurasian Times đưa tin, Jordan đã quyết định bán một số UAV CH-4B do Trung Quốc sản xuất dù mới mua chúng được vài năm. Các nguồn thạo tin cho hay, quốc gia Trung Đông được cho không hài lòng với màn thể hiện của CH-4B và đang tìm cách thay thế những khí tài này.

Jordan đã mua 6 chiếc CH-4 từ Trung Quốc vào năm 2016 sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama từ chối đề nghị mua MQ-1 từ quốc gia Trung Đông. Jordan chưa nêu lý do cụ thể của việc quyết định bán CH-4B nhưng một đại diện quân đội nước này cho biết: "Quyết định được đưa ra nhằm tái cấu trúc lại không quân và giảm biên chế để hoạt động hiệu quả hơn".

Mặt khác, năm ngoái, tạp chí quốc phòng Janes cho hay, Iraq được cho đã gặp khó khăn trong việc duy trì phi đội CH-4 mua từ Trung Quốc. Janes dẫn một báo cáo của tổng thanh tra Mỹ về lực lượng liên quân chống khủng bố IS cho biết, Iraq đã mua 10 chiếc CH-4 nhưng chỉ một chiếc có khả năng hoàn thành nhiệm vụ vì vấn đề liên quan tới bảo trì.

Trong khi đó, hồi năm 2012, Algeria cũng từng bày tỏ sự quan tâm tới CH-4B. Vào năm 2013, khi Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm UAV của mình ở Algeria, nước chủ nhà được cho đã phàn nàn về các vấn đề kiểm soát, đặc biệt là trong quá trình hạ cánh.

Ngoài ra, giới truyền thông ghi nhận, CH-4B từng gặp phải một vài tai nạn ở Algeria. Năm ngoái, một UAV CH-4B do Trung Quốc sản xuất đã bị rơi gần căn cứ không quân Bir Rogaa, Đông Algeria. Hiện vẫn chưa rõ liệu Algeria cuối cùng có mua những chiếc UAV này từ Trung Quốc hay không.

Chiếc CH-48 rơi gần căn cứ không quân Bir Rogaa, Đông Algeria (Ảnh: Eurasian Times).

Eurasian Times dẫn lời giới quan sát nhận định, các đối tác nước ngoài dường như đang trở nên ít "mặn mà" với UAV Trung Quốc và điều này có thể trở thành vấn đề với Bắc Kinh, trong bối cảnh họ đang muốn cạnh tranh với Mỹ và Nga trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí.

Theo Eurasian Times, một trong những lý do các nước trở nên ít hứng thú với UAV Trung Quốc có thể là do vấn đề hợp đồng. Một số nước cho biết, Trung Quốc thường giao các biến thể UAV ở đời thấp hơn so với nhu cầu của khách hàng được quy định trong hợp đồng.

Ngoài ra, vấn đề chất lượng cũng được xem là một yếu tố khiến các nước dè chừng UAV Trung Quốc. Ví dụ, các nguồn thạo tin nói rằng, Jordan, nước đang muốn bán UAV của Trung Quốc, đang nỗ lực để thuyết phục Mỹ bán UAV - khí tài sở hữu hệ thống cảm biến và vũ khí tốt hơn so với UAV của Bắc Kinh.

UAV CH-4 do Tổng Công ty Công nghệ và Khoa học hàng không Trung Quốc, một công ty sản xuất máy bay thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, sản xuất. Theo trang tin We are the mighty, CH-4B giống MQ-1 Predator của Mỹ từ tầm cao tối đa, nhiệm vụ chức năng cho tới trang bị vũ khí vì vậy, nó bị nghi là bản sao chép từ khí tài của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc lại sản xuất CH-4B với giá cạnh tranh hơn hẳn, nhằm hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Asia Times dẫn lời cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Keith Alexander, từng nghi ngờ về khả năng Trung Quốc có thể đã có được thiết kế và công nghệ máy bay không người lái của Mỹ thông qua hoạt động gián điệp mạng.

UAV MQ-1 Predator của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Đức Hoàng

Theo Eurasian Times