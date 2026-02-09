Tỷ phú Elon Musk mạnh tay tài trợ chính trị trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: AFP).

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk, từng rót hàng trăm triệu USD vào cuộc bầu cử năm 2024 ở Mỹ. Vào mùa xuân năm ngoái, ông tuyên bố kế hoạch rút lui khỏi việc tài trợ chính trị, một động thái được xem là đòn giáng tiềm tàng vào đảng Cộng hòa trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy rủi ro.

Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, ông Musk đã quyên góp 20 triệu USD cho 2 nhóm Cộng hòa hàng đầu tính đến cuối năm 2025, và tháng trước còn chi thêm 10 triệu USD cho cuộc đua Thượng viện tại bang Kentucky. Đây là một tín hiệu cho thấy ông trùm công nghệ này có thể một lần nữa đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát quốc hội vào mùa thu năm nay.

Tỷ phú Musk, người giàu nhất thế giới, đã chi ít nhất 250 triệu USD để hậu thuẫn chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Donald Trump, trở thành nhà tài trợ lớn nhất của chu kỳ bầu cử đó.

Sau khi ông Trump giành chiến thắng, tỷ phú công nghệ này củng cố vị thế của mình trong nhóm thân cận với Tổng thống và đảm nhận một vai trò có phạm vi rộng trong chính quyền mới với tư cách là người đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE).

Tuy nhiên, sáng kiến cắt giảm chi tiêu này đã gây tranh cãi dữ dội, khi DOGE tìm cách cắt giảm mạnh tay các khoản tài trợ của chính phủ và thu hẹp quy mô lực lượng lao động liên bang.

Ảnh hưởng chính trị của ông Musk cũng bị thử thách trong một cuộc đua quan trọng cho chiếc ghế trống tại Tòa án Tối cao bang Wisconsin vào tháng 4 năm ngoái. Dù đã chi 12 triệu USD để ủng hộ ứng viên bảo thủ thông qua siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) America PAC của mình, ứng viên tự do cuối cùng vẫn giành chiến thắng.

Đến tháng 5, Giám đốc điều hành Tesla cho biết ông sẽ thu hẹp việc chi tiêu chính trị.

“Về mặt chi tiêu chính trị, tôi sẽ làm ít hơn rất nhiều trong tương lai. Nếu tôi thấy có lý do để chi tiền cho chính trị trong tương lai, tôi sẽ làm. Hiện tại tôi không thấy có lý do”, ông nói vào thời điểm đó.

Không lâu sau, ông cũng rời Nhà Trắng và vướng vào một cuộc khẩu chiến công khai với Tổng thống Trump.

Cho tới tháng 12, tỷ phú công nghệ này vẫn giữ hồ sơ chính trị tương đối thấp. Ông xuất hiện tại một bữa tiệc tối ở Nhà Trắng trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman vào tháng 11.

Các khoản quyên góp của ông giúp Quỹ lãnh đạo Thượng viện có 100 triệu USD tiền mặt vào cuối năm, còn Quỹ lãnh đạo Hạ viện có 54 triệu USD.

“Việc có người giàu nhất thế giới đứng về phía mình là một vấn đề lớn đối với Tổng thống Mỹ và đảng Cộng hòa”, chiến lược gia Cộng hòa Brian Seitchik, từng là giám đốc bang Arizona cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của tổng thống Mỹ, nói.

Ông cũng nhận định: “Rõ ràng là tổng thống Mỹ và Elon Musk đang ở trong một mối quan hệ tốt đẹp trở lại. Với các ứng viên Cộng hòa trên khắp cả nước, tôi hy vọng điều đó sẽ kéo dài càng lâu càng tốt”.