Những thứ đáng kinh ngạc có thể mua bằng tài sản khổng lồ của Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới theo đánh giá của Forbes với khối tài sản ròng nhiều hơn gấp đôi so với đồng sáng lập Alphabet Larry Page, người đứng ở vị trí thứ hai.

Với những con số khổng lồ như vậy, việc mua vài chiếc du thuyền, một hòn đảo riêng hay thậm chí một đội thể thao chuyên nghiệp cũng trở nên bình thường.

Khối tài sản của ông Musk không phải là tiền mặt thanh khoản, mà chủ yếu gắn với các cổ phần trong Tesla và SpaceX, giá trị này mang tính biến động, phụ thuộc vào thị trường chứng khoán, và có thể sụt giảm mạnh nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính.

Vậy về mặt lý thuyết, người giàu nhất thế giới có thể mua được những gì nếu khối tài sản “trên giấy” của ông được chuyển hóa thành sức mua thực tế trong nền kinh tế?

Mua trọn cả những khu vực rộng lớn của nước Mỹ

Theo các ước tính hiện nay, tài sản ròng của tỷ phú Musk đủ để mua toàn bộ bất động sản nhà ở tại quận San Diego, một trong những thị trường nhà ở đáng mơ ước nhất tại Mỹ.

Nếu mở rộng hơn nữa, về mặt lý thuyết ông có thể mua mọi ngôi nhà của gần 600.000 hộ gia đình tại bang Hawaii dựa trên mức định giá trung bình. Ấn tượng hơn nữa, khối tài sản 716 tỷ USD đủ để mua toàn bộ bất động sản nhà ở của bang Maryland, từ vùng ngoại ô, thành phố cho tới các khu vực ven biển.

Mua mọi xe hơi mới được bán ở Mỹ trong suốt một năm

Năm 2025, người Mỹ đã mua hàng chục triệu xe hơi mới. Tổng giá niêm yết của tất cả những chiếc xe đó cộng lại vẫn ít hơn khối tài sản của ông Musk.

Xe hơi mất giá ngay khi rời khỏi đại lý, nhưng trên lý thuyết, một cá nhân duy nhất vẫn có thể mua toàn bộ số xe mới được bán ra tại Mỹ.

Mua gần như cả nền kinh tế Thụy Sĩ (ít nhất là trên giấy tờ)

Dù không thể mua một quốc gia có chủ quyền, nhưng những so sánh này vẫn rất đáng chú ý. GDP hàng năm của Thụy Sĩ ở mức dưới 900 tỷ USD. Tài sản của ông Musk đáng kinh ngạc khi tiệm cận với toàn bộ sản lượng kinh tế hàng năm của một trong những nền kinh tế giàu có và ổn định nhất thế giới.

Mua các “ông trùm” dầu mỏ hay các giải thể thao lớn của Mỹ

ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips, 3 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ, cộng lại vẫn nằm trong khả năng mua của ông Musk về mặt lý thuyết.

Trong lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp, tỷ phú Musk có thể mua mọi đội bóng trong cả 4 giải thể thao lớn của Bắc Mỹ, và vẫn còn dư khoảng 280 tỷ USD (đủ để mua luôn Ivy League!).

Elon Musk đã vượt qua mọi cột mốc tài sản: 300 tỷ USD, 400 tỷ USD, 500 tỷ USD, 600 tỷ USD và giờ đã vượt mốc 700 tỷ USD. Không có cá nhân nào trong lịch sử hiện đại tích lũy được khối tài sản danh nghĩa nhanh, công khai và rõ ràng đến vậy.

Câu hỏi không phải là Musk có mua, hay thậm chí có thể mua, những thứ này hay không. Rất có thể là ông sẽ không, nhưng khi tài sản ròng của một cá nhân có thể được so sánh một cách nghiêm túc với các bang, các ngành công nghiệp, các thể chế và cả các quốc gia, thì đó không chỉ là thành công cá nhân nữa. Loại tài sản như vậy cuối cùng có thể tác động ngày càng lớn tới chính sách của một chính phủ, lao động và quyền lực.