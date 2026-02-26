Tỷ phú Bill Gates thừa nhận từng ngoại tình với 2 phụ nữ Nga

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates (Ảnh: Fortune).

Trong một cuộc họp toàn thể với nhân viên Quỹ Gates hôm 24/2, tỷ phú Bill Gates thừa nhận đã phạm một “sai lầm lớn” khi có quan hệ qua lại với tỷ phú ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein.

Ông bày tỏ hối tiếc rằng mối quan hệ với Epstein đã ảnh hưởng đến công việc của tổ chức từ thiện.

“Đó là một sai lầm lớn khi dành thời gian với Epstein”, tỷ phú Gates nói, đồng thời thừa nhận đã đưa các lãnh đạo của Quỹ Gates tham gia các cuộc gặp với ông ta.

“Tôi xin lỗi những người khác bị lôi kéo vào việc này vì sai lầm mà tôi đã gây ra”, ông nói thêm.

Ông thừa nhận tại cuộc họp rằng mình từng có 2 mối quan hệ ngoài hôn nhân. Khi đó, Gates đang kết hôn với Melinda French Gates; hai người ly hôn vào năm 2021.

“Tôi đã có các mối quan hệ ngoài hôn nhân, một với một nữ vận động viên người Nga gặp tôi tại các sự kiện, và một với một nhà vật lý hạt nhân người Nga mà tôi quen qua các hoạt động kinh doanh”, ông nói.

Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi liên quan đến các nạn nhân của Epstein, người đã qua đời trong phòng giam tại New York năm 2019 khi đang chờ xét xử với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

“Tôi không làm gì bất hợp pháp. Tôi không chứng kiến điều gì bất hợp pháp”, tỷ phú Gates nói với nhân viên.

Ông cho biết mối quan hệ với Epstein bắt đầu vào năm 2011, 3 năm sau khi nhà tài chính này nhận tội môi giới mại dâm với trẻ vị thành niên.

Ông Gates nói ông biết về một “thỏa thuận 18 tháng” hạn chế việc đi lại của Epstein, nhưng không kiểm tra lý lịch của ông ta. Ông cho biết vợ khi đó đã bày tỏ lo ngại về Epstein vào năm 2013, song ông vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ thêm ít nhất một năm.

“Những gì tôi biết bây giờ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn gấp trăm lần, không chỉ về các tội ác trong quá khứ của ông ta, mà giờ đây rõ ràng là đã có những hành vi sai trái đang tiếp diễn”, ông Gates nói với nhân viên.

Nhà đồng sáng lập Microsoft nằm trong số những tên tuổi nổi bật xuất hiện trong các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, cho thấy những mối quan hệ thân thiết, các giao dịch tài chính bất hợp pháp và hình ảnh riêng tư liên quan đến Epstein - người từng bị kết án về tội phạm tình dục và đã xây dựng quan hệ với nhiều nhân vật công chúng.

Trong một bản dự thảo email nằm trong số các tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Epstein cáo buộc Gates có các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Epstein viết, mối quan hệ của ông ta với Gates dàn trải từ việc “giúp Bill Gates đối phó với hậu quả của việc quan hệ với các cô gái Nga, cho đến việc sắp xếp các cuộc hẹn hò ngoài luồng của ông với những phụ nữ đã kết hôn”.

Ông Gates, 70 tuổi, là một trong những người giàu nhất thế giới và cũng là một trong những nhà từ thiện hàng đầu, tập trung vào các vấn đề như y tế và phát triển kinh tế.

Quỹ Gates cho biết ông đã đề cập đến vụ Epstein và các vấn đề khác tại cuộc họp toàn thể định kỳ 2 lần mỗi năm.

“Bill đã phát biểu thẳng thắn, trả lời chi tiết một số câu hỏi và nhận trách nhiệm về hành động của mình”, quỹ này cho hay.

Các nhân vật khác xuất hiện trong hồ sơ Epstein bao gồm cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu hoàng tử Anh Prince Andrew, cũng như Peter Mandelson, cựu đặc phái viên của Anh tại Mỹ.