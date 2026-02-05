Tỷ phú Bill Gates hối tiếc về mối quan hệ với Epstein

Tỷ phú Bill Gates (Ảnh: Reuters).

Ông Bill Gates bày tỏ sự hối tiếc về “từng phút một” mà ông đã dành cho Jeffrey Epstein, trong khi vợ cũ của ông, bà Melinda, cho rằng ông vẫn còn những câu hỏi cần phải trả lời về mối quan hệ với triệu phú đã bị kết tội xâm hại tình dục.

Đợt tài liệu mới nhất do Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào tuần trước bao gồm các email giữa nhiều nhân vật nổi tiếng với Epstein, thường cho thấy những mối quan hệ cá nhân, giao dịch tài chính và hình ảnh riêng tư.

Trong một bản nháp email nằm trong số tài liệu đó, Epstein cáo buộc ông Gates có quan hệ ngoài hôn nhân.

“Từng phút tôi dành cho ông ta, tôi đều hối tiếc và tôi xin lỗi”, tỷ phú kiêm nhà từ thiện Bill Gates nói với 9News Australia trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 4/2.

“Email đó chưa bao giờ được gửi. Nội dung email là sai sự thật. Tôi không hiểu ông ta nghĩ gì khi viết như vậy. Có phải ông ta đang cố tấn công tôi không?”, ông nói.

Một người phát ngôn của ông Gates cũng đưa ra tuyên bố phủ nhận tương tự sau khi hàng triệu tài liệu liên quan đến cuộc điều tra Epstein, người đã chết trong tù năm 2019, được công bố.

“Những tài liệu này chỉ cho thấy sự bực tức của Epstein vì ông ta không duy trì được mối quan hệ lâu dài với ông Gates, và những gì ông ta sẵn sàng làm để gài bẫy và bôi nhọ ông ấy”, người phát ngôn của ông Gates nói.

Trong khi đó, bà Melinda French Gates nói với Đài Quốc gia Mỹ (NPR) rằng việc công bố tài liệu đã khơi lại “những ký ức về những thời điểm rất, rất đau đớn trong cuộc hôn nhân của tôi".

“Với tôi, mỗi khi những chi tiết đó xuất hiện, nó đều rất khó khăn về mặt cá nhân. Còn những câu hỏi nào vẫn còn tồn tại, tôi thậm chí không thể biết hết, thì đó là câu hỏi dành cho những người liên quan và cả chồng cũ của tôi. Họ phải trả lời cho những điều đó, không phải tôi", bà nói.

Hai người ly hôn năm 2021.

Ông Bill Gates nói với 9News rằng ông gặp Epstein năm 2011 và đã có vài bữa tối với ông ta trong 3 năm, nhưng chưa bao giờ đến hòn đảo của Epstein ở Caribe và không có hành động sai trái ở đó.

“Trọng tâm lúc đó là: ông ta nói rằng ông ta quen nhiều người rất giàu và có thể thuyết phục họ tài trợ cho y tế toàn cầu. Nhìn lại, đó là một ngõ cụt”, ông Gates nói.

Hôm 30/1, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hơn 3 triệu trang tài liệu từ cuộc điều tra về các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em gái của Epstein và mối liên hệ của ông ta với các nhân vật giàu có và quyền lực ở Mỹ.

Việc công bố này nhằm tuân thủ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, và theo Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche, bao gồm hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh, tất cả đều bị “biên tập bôi đen trên diện rộng”.

Việc một người xuất hiện trong hồ sơ Epstein không đồng nghĩa với việc họ có hành vi sai trái, nhưng các tài liệu đã cho thấy mối liên hệ giữa Epstein và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới.