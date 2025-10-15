Tướng Mỹ thừa nhận tụt hậu về UAV so với thế giới

Binh sĩ Mỹ vận hành UAV (Ảnh: Lục quân Mỹ).

Quân đội Mỹ tiếp tục tụt hậu so với xu hướng toàn cầu trong việc triển khai UAV và các hệ thống đối phó UAV của đối thủ, theo một vị tướng cấp cao phụ trách binh sĩ Mỹ tại châu Âu.

Trung tướng Charles Costanza, chỉ huy Quân đoàn V, đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến UAV và khả năng chống UAV tại một phiên họp của Hội nghị thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA).

Từ Thế chiến II đến Chiến tranh Lạnh và nhiều năm sau đó, Quân đoàn V là một bộ phận then chốt trong sự hiện diện của Lục quân Mỹ ở châu Âu. Sau khi bị giải thể tại Đức năm 2013, đơn vị này được tái lập tại Fort Knox, Kentucky vào năm 2020, và sau đó thành lập sở chỉ huy tiền phương ở Ba Lan.

“Chúng ta đang tụt lại phía sau, tôi sẽ nói thẳng như vậy. Tôi nghĩ ai cũng biết điều đó", ông nói.

Theo ông, Mỹ đã bàn về năng lực UAV và chống UAV trong nhiều năm, kể từ khi chứng kiến cuộc xung đột giữa 2 nước Liên Xô cũ là Armenia và Azerbaijan, nơi lần đầu tiên thế giới thấy rõ khả năng của UAV trong chiến đấu.

“Chúng ta hành động chưa đủ nhanh", ông thừa nhận.

Tướng Costanza cho rằng, phải tới khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra và 2 nước này liên tục đổi mới, sáng tạo với tốc độ cao, thì Mỹ mới nhận ra rằng họ phải hành động nhanh hơn.

Hiện tại, cả hai bên trong cuộc chiến đều sử dụng rộng rãi UAV cảm tử FPV, không chỉ ở tiền tuyến mà còn sâu trong lãnh thổ đối phương. Nga và Ukraine cũng triển khai các loại UAV tầm xa để tập kích các mục tiêu xa hơn.

Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có cần một loại UAV tầm xa tương tự Shahed-136 của Iran hay không, ông Costanza đáp: “Tôi nghĩ là có.”

Shahed-136 đã trở nên nổi tiếng toàn cầu do Nga sử dụng biến thể Geran-2 sản xuất trong nước để không kích Ukraine trong vài năm qua.

Ông Costanza nêu ví dụ về Dự án Flytrap, một chương trình huấn luyện do Lục quân Mỹ dẫn đầu ở châu Âu nhằm thử nghiệm chiến thuật và công nghệ chống UAV.

“Flytrap là điểm khởi đầu. Chúng tôi đang xác định các năng lực hiện có, cách tích hợp chúng theo từng tầng lớp, sau đó chuyển kết quả lại cho Lục quân để quyết định mua sắm. Flytrap đang giúp xác định chính xác những hệ thống nào chúng ta thực sự cần", ông nói.

Một sĩ quan Trung đoàn Kỵ binh số 2 nói thêm: "Không có một hệ thống duy nhất nào có thể giải quyết hết. Phải áp dụng phương pháp phân tầng, phát hiện, đánh giá và loại bỏ mục tiêu. Cần nhiều lớp phối hợp để bảo vệ bầu trời".

Ông Costanza cũng thừa nhận một thách thức lớn là xây dựng mạng lưới dữ liệu dựa trên đám mây, tích hợp các hệ thống chống UAV vào hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa tổng thể, và phải kết nối với AI và hệ thống chỉ huy điều hành dữ liệu.

“Chúng ta cần đồng bộ không chỉ trong nội bộ Mỹ mà cả với toàn bộ các đối tác NATO", ông nói.

Trung đoàn Kỵ binh số 2 hiện đang dẫn đầu trong việc triển khai cả UAV và hệ thống chống UAV. Họ thành lập một đơn vị mới gọi là Delta Company, nơi hợp nhất các năng lực UAV, chống UAV, tác chiến điện tử (EW) để đồng bộ hóa nhanh hơn so với hiện nay.

Dự án Flytrap cũng gắn với sáng kiến NATO mang tên “Eastern Flank Deterrence Line” được công bố đầu năm nay, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, đặc biệt chống UAV của đối thủ.

Theo tướng Costanza, Lục quân Mỹ vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm quá lâu, trong khi Nga, Ukraine, và cả Trung Quốc đã vượt xa trong việc triển khai UAV chiến đấu thực tế.

Tháng 7, Lầu Năm Góc công bố một kế hoạch quy mô lớn nhằm trang bị hàng chục nghìn UAV, bao gồm cả loại vũ trang, cho các đơn vị nhỏ khắp toàn quân.

Đồng thời, Lực lượng Đặc nhiệm Liên cơ quan 401 (JIATF 401) được thành lập để đẩy nhanh việc phát triển và triển khai các hệ thống chống UAV.

Tuy nhiên, như ông Costanza thừa nhận, nhiều năm thử nghiệm vẫn chưa mang lại năng lực tác chiến thực sự, trong khi các nước khác đã hành động nhanh chóng. Ông kết luận: “Chúng ta phải hành động nhanh hơn và ai cũng biết điều đó".