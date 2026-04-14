Giới nhà giàu Vùng Vịnh đổ xô sang châu Âu tìm nhà tránh xung đột

Người giàu tại Trung Đông đang đổ xô tìm kiếm nhà ở tại các điểm nóng bất động sản cao cấp ở châu Âu, khi lo ngại về xung đột khiến nhu cầu thuê nhà ngắn hạn và tìm chỗ ở dài hạn gia tăng.

Các nhà môi giới từ London, Monaco, Thụy Sĩ và khu nghỉ dưỡng cao cấp Marbella của Tây Ban Nha cho biết họ ghi nhận sự quan tâm gia tăng từ các nhà giao dịch triệu phú, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các gia đình muốn chuyển đi tạm thời cho đến khi xung đột Trung Đông kết thúc hoặc chuyển hẳn ra nước ngoài.

Các nhà đầu tư vốn có thể đã rót tiền vào những thị trường bất động sản phổ biến ở Vùng Vịnh cũng đang xem xét các lựa chọn thay thế khi xung đột đã bước sang tháng thứ 2.

Xung đột đang buộc một số cá nhân giàu có, gia đình và nhà đầu tư phải suy nghĩ lại, sau khi trước đó họ rất quan tâm tới các thành phố như Dubai và Abu Dhabi nhờ mức thu nhập miễn thuế, nắng quanh năm và viễn cảnh về một lối sống xa hoa.

Dù những thành phố này gần đây đã thực hiện các cải cách nhằm khuyến khích cư dân ở lại lâu hơn, xung đột đã làm lung lay hình ảnh của chúng như những “ốc đảo yên bình” trong một khu vực bất ổn.

Một nhà môi giới tại Geneva, ông Jan Florian thuộc Rockwell Properties, đang tìm một căn nhà trị giá 20 triệu franc cho một nhà giao dịch muốn chuyển từ Trung Đông sang Thụy Sĩ.

Tại vùng Costa del Sol của Tây Ban Nha, nơi nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng cao cấp, công ty môi giới Engel & Volkers đang nhận 4-5 yêu cầu mỗi ngày cho cả mua và thuê, và đã hoàn tất một số giao dịch tại Marbella kể từ khi xung đột bắt đầu, theo giám đốc điều hành Smadar Kahana.

Tại London, giá thuê bất động sản cao cấp đang tăng khi nguồn cung thắt chặt và bất ổn ở Trung Đông kéo dài, theo dữ liệu mới nhất từ Knight Frank. Trong tháng 3, với các bất động sản có giá trên 1.000 bảng/tuần, số người thuê tiềm năng mới tăng 16,9% so với năm 2025.

Ông David Mumby, người đứng đầu mảng cho thuê cao cấp khu trung tâm London, cho biết: “Chúng tôi chứng kiến làn sóng yêu cầu từ Trung Đông, chủ yếu là thuê ngắn hạn 6 tháng hoặc ít hơn".

Trong khi giới siêu giàu thường có nhiều nhà trên toàn cầu để sử dụng trong những thời điểm bất ổn, tình trạng bất định hiện tại đang khiến tầng lớp chuyên gia và người nước ngoài sinh sống tại Trung Đông phải cân nhắc lại lựa chọn.

“Cảm xúc thị trường thay đổi rất nhanh nên họ thường bắt đầu bằng việc thuê nhà”, ông Edward de Mallet Morgan, chuyên gia bất động sản cho khách hàng siêu giàu, cho biết. Ông có khoảng 10 khách hàng từ UAE và Li Băng đang cân nhắc chuyển sang châu Âu, ít nhất là tạm thời.

Lý do chính khiến họ chưa chuyển hẳn là việc thay đổi nơi cư trú thuế đòi hỏi thời gian và thủ tục phức tạp, như tìm trường cho con và mở tài khoản ngân hàng địa phương.

Tuy nhiên, xung đột cũng đặt ra bài toán khó cho những người đã chuyển đến khu vực này, cũng như các công ty tài chính và doanh nghiệp đã mở rộng hoạt động tại đây nhờ nguồn vốn dồi dào và nền kinh tế sôi động.

Geneva và Zurich từ lâu đã thu hút dòng tiền Trung Đông, với gần 580 tỷ USD tài sản từ khu vực này được lưu trữ tại Thụy Sĩ vào cuối năm 2024, chiếm khoảng 1/5 tổng số.

Các quốc gia châu Âu khác như Italy hay Tây Ban Nha cũng cung cấp chế độ thuế hấp dẫn và thời tiết nhiều nắng, trở thành lựa chọn cho những người muốn rời Trung Đông, ít nhất là tạm thời.

Một số nhà đầu tư giàu có từ châu Á cũng đang xem xét lại mức độ đầu tư vào Dubai, chuyển tiền về Hong Kong và Singapore, trong khi những người khác tìm kiếm sự đa dạng hóa ở các quốc gia khác.